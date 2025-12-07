    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    Klingbeil-Berater will Renteneintritt an Beitragsjahre koppeln

    Foto: Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Jens Südekum, Berater von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), spricht sich bei der anstehenden Rentenreform dafür aus, den Rentenbeginn nicht länger an eine feste Altersgrenze zu koppeln, sondern an eine Mindestanzahl von Beitragsjahren. "Die Lebensarbeitszeit ist eine Stellschraube, an die wir ranmüssen, um die gesetzliche Rente zu sichern", sagte der Ökonom der "Bild am Sonntag". Die Rente mit 70 für alle sei aber falsch. "Besser ist es, den Renteneintritt nicht an eine starre Alterszahl zu koppeln, sondern an eine Mindestanzahl von Beitragsjahren."

    Südekum, der als Professor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Volkswirtschaft lehrt, forderte: "Wir müssen auf die tatsächlichen Lebensarbeitszeiten gucken." Akademiker zahlten deutlich später in die Rentenkasse ein als jemand, der mit 16 oder 18 Jahren eine Lehre beginne und dann durcharbeite. "Den Rentenbeginn an die Beitragsjahre zu binden, ist gerechter."

    Der persönliche Berater von Klingbeil unterstrich die Notwendigkeit einer großen Rentenreform: "Die Babyboomer fangen erst jetzt an, in Rente zu gehen. Heißt: Die große finanzielle Belastung für die gesetzliche Rente kommt erst noch, und damit kommen wir an einer großen Rentenreform nicht vorbei."


    Verfasst von Redaktion dts
