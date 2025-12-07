ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / Rentenpaket ...

Rentenpaket ist ein Fehler - Rentenkommission muss nun zügig zukunftsfeste Reformen liefern

München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.:



"Es ist erfreulich, dass die Koalition eine eigene Mehrheit zum Rentenpaket gefunden hat. Damit kann die Koalition ihre Arbeit fortsetzen und muss jetzt die notwendigen Weichen für die Wirtschaftswende stellen. Aber es bleibt dabei: Das Rentenpaket ist und bleibt der falsche Weg. Die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent, die Fortschreibung der Rentenberechnungen von dem dann höheren Niveau für die Zeit ab 2032 und die Mütterrente sind nicht finanzierbar.