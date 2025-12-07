    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)

    Cashflow für Anleger

    Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit umfassenden Finanzdienstleistungen, stark in Europa, Asien und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind HSBC, Deutsche Bank und Société Générale. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite internationale Netzwerk und innovative digitale Lösungen.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit BNP Paribas (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    BNP Paribas (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +9,33 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +22,64 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,45 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in BNP Paribas (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +66,18 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    BNP Paribas (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +9,33 %.
    Mit +9,33 % Dividendenrendite bietet BNP Paribas (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +22,64 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen BNP Paribas (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +9,33 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,45.
    BNP Paribas (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 84,05 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +9,33 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    BNP Paribas (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.12.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BNP Paribas (A) Aktie. Mit einer Performance von -0,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +9,33 %, eine Investition von etwa 64.309 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 7,38 +60,43 % +9,33 %
    2024 4,60 +17,95 % +6,31 %
    2023 3,90 +6,27 % +6,52 %
    2022 3,67 +37,97 % +6,83 %
    2021 2,66 0,00 % +4,71 %

    Warum BNP Paribas (A) für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +9,33 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +22,64 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 7,45
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    BNP Paribas (A)

    -0,61 %
    +3,64 %
    +15,76 %
    -2,26 %
    +36,06 %
    +43,14 %
    +66,18 %
    +39,71 %
    +351,20 %
    ISIN:FR0000131104WKN:887771

    BNP Paribas (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,64 %
    1 Monat +15,76 %
    3 Monate -2,26 %
    1 Jahr +36,06 %

    Informationen zur BNP Paribas (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. BNP Paribas (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,05 Mrd. € wert.

    BNP Paribas (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BNP Paribas (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BNP Paribas (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
