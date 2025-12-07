    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner
    253 Aufrufe 253 0 Kommentare 0 Kommentare

    Klöckner & Co bestätigt Gespräche zu möglicher Übernahme durch einen US-Konzern

    Für Sie zusammengefasst
    • Klöckner & Co. könnte von Worthington Steel übernommen werden.
    • Verhandlungen über Übernahmeangebot für alle Aktien laufen.
    • Klöckner-Aktie fiel seit 2022 um mehr als die Hälfte.
    Klöckner & Co bestätigt Gespräche zu möglicher Übernahme durch einen US-Konzern
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co. könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel übernommen werden. Der Düsseldorfer Konzern bestätigte am Samstagabend Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten Unternehmens. Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers. Es sei derzeit offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein Übernahmeangebot abgegeben werde, hieß es in der Pflichtmitteilung weiter.

    Der Kurs der Klöckner-Aktie legte seit Ende 2024 um etwas mehr als ein Drittel zu und konnte damit aber lediglich das Minus der vergangenen Jahre verringern. Im Vergleich zum Mehrjahreshoch von 13,50 Euro im März 2022 sank der Wert des Unternehmens um mehr als die Hälfte auf nur noch rund 600 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung von Worthington Steel lag zuletzt bei 1,8 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 1,6 Milliarden Euro.

    Klöckner & Co wurde 1906 in Duisburg gegründet und beschäftigte zuletzt knapp 6.600 Mitarbeiter. 2024 hatte das Unternehmen 6,6 Milliarden Euro umgesetzt und damit trotz eines höheren Absatzes wegen der sinkenden Stahlpreise etwas weniger als das Jahr davor. Das operative Ergebnis sank im vergangenen Jahr ebenfalls. 2025 rechnet das Unternehmen mit einem leichten Plus beim Absatz und Umsatz sowie einem deutlich höheren operativen Gewinn./zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 16.906 auf Xetra (05. Dezember 2025, 17:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +1,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 605,48 Mio..

    Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -1,15 %/+31,80 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Kloeckner - KC0100 - DE000KC01000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kloeckner. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Klöckner & Co bestätigt Gespräche zu möglicher Übernahme durch einen US-Konzern Der Stahlhändler Klöckner & Co. könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel übernommen werden. Der Düsseldorfer Konzern bestätigte am Samstagabend Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     