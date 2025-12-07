Klöckner & Co bestätigt Gespräche zu möglicher Übernahme durch einen US-Konzern
- Klöckner & Co. könnte von Worthington Steel übernommen werden.
- Verhandlungen über Übernahmeangebot für alle Aktien laufen.
- Klöckner-Aktie fiel seit 2022 um mehr als die Hälfte.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co. könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel übernommen werden. Der Düsseldorfer Konzern bestätigte am Samstagabend Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten Unternehmens. Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers. Es sei derzeit offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein Übernahmeangebot abgegeben werde, hieß es in der Pflichtmitteilung weiter.
Der Kurs der Klöckner-Aktie legte seit Ende 2024 um etwas mehr als ein Drittel zu und konnte damit aber lediglich das Minus der vergangenen Jahre verringern. Im Vergleich zum Mehrjahreshoch von 13,50 Euro im März 2022 sank der Wert des Unternehmens um mehr als die Hälfte auf nur noch rund 600 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung von Worthington Steel lag zuletzt bei 1,8 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 1,6 Milliarden Euro.
Klöckner & Co wurde 1906 in Duisburg gegründet und beschäftigte zuletzt knapp 6.600 Mitarbeiter. 2024 hatte das Unternehmen 6,6 Milliarden Euro umgesetzt und damit trotz eines höheren Absatzes wegen der sinkenden Stahlpreise etwas weniger als das Jahr davor. Das operative Ergebnis sank im vergangenen Jahr ebenfalls. 2025 rechnet das Unternehmen mit einem leichten Plus beim Absatz und Umsatz sowie einem deutlich höheren operativen Gewinn./zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 16.906 auf Xetra (05. Dezember 2025, 17:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +1,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 605,48 Mio..
Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -1,15 %/+31,80 % bedeutet.
EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen zu einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot durch Worthington Steel, Inc.
EQS Group · 06.12.2025, 18:08 Uhr
EQS-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen zu einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot durch Worthington Steel, Inc.
06.12.2025 / 18:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte, wonach die Gesellschaft mit Worthington Steel, Inc. Verhandlungen zu einem möglichen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für alle Aktien der Klöckner & Co SE führt und Worthington Steel, Inc. eine Due Diligence Prüfung durchführt.
Vom Stahlgipfel ist nichts mehr viel übrig.Strompreise sollen fallen.
Hast du vergessen das hier zwei Insider ihre Positionen aufstocken?