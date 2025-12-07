Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 49/25
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Insiderkäufe vom 01.12.25 bis 07.12.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|2,76 Mio.€
|24,06 Tsd. Stk.
|1
|583,50 Tsd.€
|15,00 Tsd. Stk.
|2
|381,32 Tsd.€
|4,36 Tsd. Stk.
|1
|298,41 Tsd.€
|210 Stk.
|1
|98,66 Tsd.€
|1,51 Tsd. Stk.
|2
|78,92 Tsd.€
|21,97 Tsd. Stk.
|1
|30,31 Tsd.€
|700 Stk.
|1
|19,79 Tsd.
|197 Stk.
|1
|18,72 Tsd.€
|10,40 Tsd. Stk.
|1
|10,37 Tsd.€
|775 Stk.
Insiderverkäufe vom 01.12.25 bis 07.12.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|3,58 Tsd.€
|1,46 Tsd. Stk.
ATOSS Software
Wochenperformance: +4,22 %
Platz 1
Muehlbauer Holding
Wochenperformance: +1,58 %
Platz 2
Scout24
Wochenperformance: +0,92 %
Platz 3
Rheinmetall
Wochenperformance: +1,74 %
Platz 4
LEG Immobilien
Wochenperformance: -1,38 %
Platz 5
Viromed Medical
Wochenperformance: -1,10 %
Platz 6
RWE
Wochenperformance: -1,10 %
Platz 7
Siemens Energy
Wochenperformance: +5,41 %
Platz 8
Decheng Technology
Wochenperformance: -5,15 %
Platz 9
NORMA Group
Wochenperformance: +5,91 %
Platz 10
artec technologies
Wochenperformance: +13,74 %
Platz 11
