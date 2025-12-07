Bahnchefin verspricht sauberere Züge und mehr Sicherheit

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts unpünktlicher Züge bei der Deutschen Bahn will Konzernchefin Evelyn Palla für Fahrgäste zumindest schnell etwas in Hinblick auf Sauberkeit und Sicherheit bei Bahnreisen verbessern. Man wolle, dass der Kunde spüre, dass sich bei der Bahn trotz der Verschlechterung bei der Pünktlichkeit etwas ändere, sagte Palla der "Bild am Sonntag" und kündigte hierfür "Sofortprogramme" an.

Sie führte aus: "Da geht es um mehr Komfort im Fernverkehrszug, um Toilettenverfügbarkeit, um sauberere WCs, um sauberere Züge. Und es geht um die Verfügbarkeit der Bordbistros - jeder soll sich Kaffee und Baguette kaufen können."