Reisen wird etwas teurer

Tui rechnet nach Unternehmensangaben mit einer starken Nachfrage. Auch der Branchenzweite Dertour berichtete kürzlich von starken Buchungszahlen für den nächsten Sommer./bf/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 71,85 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +1,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,01 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,22 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,500EUR. Von den letzten 6 Analysten der TUI Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +44,27 %/+8,20 % bedeutet.