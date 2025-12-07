    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Ökonomen befürchten Steuererhöhungen wegen Rentenpaket

    • Ökonomen warnen vor Steuererhöhungen durch Rentenpaket.
    • Höhere Lohnnebenkosten und Schuldenspielräume erwartet.
    • Rentenkommission soll Reformvorschläge erarbeiten.

    BERLIN (dpa-AFX) - Mehrere Ökonomen befürchten, dass das Rentenpaket der Bundesregierung zu Steuererhöhungen führen wird. "Es sind höhere Lohnnebenkosten, Steuererhöhungen und eine Ausweitung der Schuldenspielräume zu erwarten", sagte etwa die Wirtschaftsweise Veronika Grimm der "Bild". Das werde ihrer Prognose nach Deutschlands Wirtschaft weiter schwächen und sei sehr bedenklich.

    Auch der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Achim Wambach, rechnet mit Steuererhöhungen. "Die Gefahr ist groß, dass das Rentenpaket mittelfristig über höhere Steuern finanziert werden muss", sagte er der Zeitung. Es komme daher auf die Rentenkommission an, die Vorschläge für Grundsatzreformen bei der Rente machen soll.

    Ähnlich äußerte sich der Konjunkturchef des Kiel Institut für Weltwirtschaft, Stefan Kooths: "Das Rentenplus wird künftig entweder über höhere Steuern oder Ausgabenkürzungen finanziert werden. Es werden wohl eher Steuererhöhungen werden, was die ökonomische Dynamik weiter belastet."

    Nach monatelangen Diskussionen hatte der Bundestag am Freitag für das Rentenpaket gestimmt, es muss noch den Bundesrat passieren. Streit gab es in der Frage nach der Stabilisierung des Rentenniveaus und der Ausweitung der Mütterrente./vrb/DP/mis





    dpa-AFX
