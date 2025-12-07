Nur noch bis zum 9.12.25 bestellbar. Also schnell sein und das Weihnachtsgeschenk für Börsianer ordern bei info@christophgeyer.de

DAX – Immer mal wieder Jahresendrallye

In diesem Jahr kann man nicht von einer ausgeprägten Jahresendrallye sprechen. Vielmehr findet diese immer mal wieder zwischendurch an einigen Tagen statt. Wichtig war es, dass vor einigen Tagen die Unterstützungszone gehalten werden konnte. Von dieser hat sich der Markt inzwischen wieder etwas entfernt. Am Freitag wurde allerdings ein Shooting-Star hinterlassen, was darauf schließen lässt, dass der jüngste Aufwärtstrend schon wieder vor seinem Ende stehen könnte. Auch die Umsätze sind im Rahmen der Anstiegsbewegung auf niedrigem Niveau gleichgeblieben. Von der Indikatorenseite dürfte es auch kaum Unterstützung geben, da diese im neutralen Bereich notieren. Ein Ausbruch aus der Seitwärtsrange nach oben, dürfte also trotz der positiven saisonalen Phase kaum zu erwarten sein.

Dow Jones – Kleiner Widerstand wurde aufgebaut

Der US-Index konnte nach dem kleinen Abtaucher wieder zulegen und ist in den Bereich der jüngsten Tops gestiegen. Nach zwei Tagen mit kleinen Kerzenkörpern, die immer Unsicherheit bei den Marktteilnehmern widerspiegeln, könnte die Widerstandszone nun einen Halt bedeuten. Die Indikatoren stehen kurz vor der überkauften Zone. Somit wird ein Ausbruch nach oben schwer werden. Von der technischen Seite her dürfte die kommende Woche von Gewinnmitnahmen geprägt sein.





Gold – Kommt derzeit nicht von der Stelle

Gold konsolidiert derzeit auf einem hohen Niveau, knapp unter den letzten Rekordhochs. Zuletzt waren viele kleine Kerzenkörper mit langen Dochten und Schatten zu beobachten. Dieses Zeichen für Unsicherheit bei den Marktteilnehmern wird von Indikatoren unterstützt, die im überkauften Bereich notieren oder kurz davorstehen. Derzeit stellt sich die Frage, ob die notwendige Korrektur in einer Seitwärtsphase stattfindet, oder ob mit einer Abwärtsbewegung zu rechnen ist.

Öl – Leichter Stabilisierungsansatz

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Technisch hat sich bei Öl überhaupt nichts verändert. Auch wenn der Abwärtstrend, der sich innerhalb einer großen Seitwärtsrange bewegte, zunächst zum Halten gekommen ist, kann noch nicht von einer Bodenbildung gesprochen werden. Es handelt sich lediglich um einen Stabilisierungsansatz. Die Kaufsignale bei einigen Indikatoren konnten nicht genug Unterstützung bieten, um eine nachhaltige Änderung der allgemeinen Situation herbeizuführen.

Bitcoin/USD – Weiterhin nur eine Gegenbewegung

Die Abwärtsbewegung es Bitcoin wird derzeit von einer Gegenbewegung unterbrochen. Diese Aufwärtskonsolidierung sieht derzeit noch nicht nach einer Trendwende aus. Die aktuelle Anstiegsbewegung wurde zuletzt wieder beendet. Um eine Trendwende einzuleiten, darf in der aktuellen Phase das letzte Tief nicht unterschritten und das jüngste Top sollte überschritten werden. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren helfen bei der Beurteilung der Lage nicht weiter. In der kommenden Woche wird hierzu wieder eine Entscheidung fallen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

