    EU-Außenbeauftragte

    'USA immer noch größter Verbündeter'

    Für Sie zusammengefasst
    • USA bleiben größter Verbündeter der EU, sagt Kallas.
    • Differenzen bestehen, aber enge Allianz bleibt wichtig.
    • Europa muss selbstbewusster gegenüber Russland agieren.

    DOHA (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas sieht trotz der neuen US-Sicherheitsstrategie eine weiterhin enge Allianz zwischen den USA und Europa. "Die USA sind immer noch unser größter Verbündeter", sagte Kallas heute beim Doha Forum, einer jährlich stattfindenden diplomatischen Konferenz in Katar. Trotz einiger Differenzen bei verschiedenen Themen zwischen den USA und Europa gelte das "allgemeine Prinzip" weiterhin: "Wir sind die engsten Verbündeten und sollten zusammenhalten."

    Natürlich gebe es viel Kritik, räumte Kallas ein, und "einen Teil davon halte ich auch für wahr". So habe Europa die eigene Macht gegenüber Russland beispielsweise unterschätzt. "Wir sollten selbstbewusster sein, das ist sicher", sagte Kallas.

    In ihrer neuen Sicherheitsstrategie beklagen die USA unter anderem einen Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa und fordern eine Kurskorrektur. Europa stehe vor großen Problemen, heißt es in dem Dokument, das das Weiße Haus am Donnerstag veröffentlichte. Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen hat die in dem Papier enthaltenen Vorwürfe gegen die Europäische Union entschieden zurückgewiesen./jot/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

