    Meta – jetzt einsteigen?

    Wiederholt sich die Geschichte? Am Donnerstag kündigte der Facebook-Mutterkonzern an, beim namengebenden Metaverse zurück zu stecken. Schon der Absturz der Jahre 2021 bis 2022 ging auf den Deckel Zuckerbergs‘ kostspieligen Ausflugs in die virtuelle Realität. Investoren waren von Beginn an skeptisch. Nachdem Zuckerberg seine Ambitionen begrub, legte die Aktie den Schalter um. Hier ist ein Artikel aus dem Frühjahr 2023 verlinkt. Der damalige Absturz betrug 77 Prozent vom Rekord zum Tief – auch das kann man im langfristigen Chart kaum noch erkennen. 

    Das Metaverse spielt mittlerweile eine kleinere Rolle, aber scheint weiterhin ein Kostenfaktor zu sein. Nun verdichteten sich Berichte, dass der Konzern für 2026 das Budget der Metaverse-Sparte Reality Labs deutlich kürzen will – im Gespräch sind bis zu dreißig Prozent. Dahinter steht die Priorität, mehr Mittel in K.I-getriebene Wearables und Smart-Glasses zu lenken. Die möglichen Einschnitte sind noch nicht final, würden aber nach Jahren hoher Verluste die Ergebnisqualität stützen.
     
    Wir sind im Depot Markenwert Marathon weiterhin via Call WKN UJ65HE investiert



    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Verfasst von Daniel Saurenz
