Top-Artikel der Kalenderwoche 49/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Quantencomputing: D-Wave Quantum greift nach Milliardenmarkt
D-Wave Quantum startet eine eigene Einheit für US-Regierungsaufträge, um die wachsende Nachfrage nach Quantenlösungen zu bedienen. Die Aktie ist nach +96 % YTD am Dienstag leicht im Minus.
Wall-Street hebt D-Wave aufs Podest – Aktie schießt zweistellig nach oben
Evercore sieht D-Wave als DEN Favoriten im kommenden Quantenumbruch. Mit über 800 Millionen US-Dollar Cash und Full-Stack-Technologie gilt das Unternehmen als seltene Erfolgschance im Sektor.
Brutale Dividendenkürzung: -45,5 Prozent einfach weg!
Der US-Immobilieninvestitionsfonds (REIT) Alexandria Real Estate hat seine Dividende um fast die Hälfte gekürzt. So viel gibt es jetzt trotzdem noch.
Versteckte Milliardenquelle? Warum die Allianz-Aktie jetzt günstig sein könnte
Die Allianz öffnet ihre Bücher und zeigt vier Sparten, die schneller wachsen als der Gesamtkonzern. Analysten sehen versteckte Gewinne und sprechen von einem klaren Kaufsignal.
PayPal-Aktie: Die Entscheidung rückt näher!
Bei der Aktie von Bezahldienstleister PayPal konkurrieren viele sich überlappende Trends, doch einer könnte sich schon im kommenden Jahr durchsetzen.
Rheinmetall-Chef macht es vor! Nächster Insiderkauf mit einer Chance auf 50 %!
Armin Papperger zeigt, wie es geht. Anfang der Woche hat er eigene Aktien für rund 300.000 € gekauft. Es war bereits der 6. Insidertrade in diesem Jahr und insgesamt hat der er fast 2 Millionen € in die Hand genommen!
Bitcoin in enger Handelsspanne – 6 Milliardenrisiko für Longs und Shorts
Mit dem nahenden Fed-Zinsentscheid steht Bitcoin vor einer Marktphase, in der ein Ausbruch aus der engen Spanne einen explosiven Liquidationsschub auslösen könnte.
Microsoft: Darum gehört die Aktie jetzt in jedes Depot!
Das Research-Haus Bernstein hat fünf Gründe zusammengetragen, warum die Aktie von Microsoft jetzt in jedes langfristig ausgerichtete Depot gehört.
1,5 Milliarden Männer mit Haarausfall – Cosmos Studie lässt Aktie explodieren
Über eine Milliarde Männer leiden unter erblich bedingtem Haarausfall. Cosmos neuer Wirkstoff zeigt außergewöhnliche Wirksamkeit bei guter Verträglichkeit. Die Aktie verzeichnet den größten Kurssprung seit 17 Jahren.