Top-Artikel der Kalenderwoche 49/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

D-Wave Quantum startet eine eigene Einheit für US-Regierungsaufträge, um die wachsende Nachfrage nach Quantenlösungen zu bedienen. Die Aktie ist nach +96 % YTD am Dienstag leicht im Minus.

Evercore sieht D-Wave als DEN Favoriten im kommenden Quantenumbruch. Mit über 800 Millionen US-Dollar Cash und Full-Stack-Technologie gilt das Unternehmen als seltene Erfolgschance im Sektor.

Der US-Immobilieninvestitionsfonds (REIT) Alexandria Real Estate hat seine Dividende um fast die Hälfte gekürzt. So viel gibt es jetzt trotzdem noch.

Die Allianz öffnet ihre Bücher und zeigt vier Sparten, die schneller wachsen als der Gesamtkonzern. Analysten sehen versteckte Gewinne und sprechen von einem klaren Kaufsignal.

Bei der Aktie von Bezahldienstleister PayPal konkurrieren viele sich überlappende Trends, doch einer könnte sich schon im kommenden Jahr durchsetzen.

Armin Papperger zeigt, wie es geht. Anfang der Woche hat er eigene Aktien für rund 300.000 € gekauft. Es war bereits der 6. Insidertrade in diesem Jahr und insgesamt hat der er fast 2 Millionen € in die Hand genommen!

Mit dem nahenden Fed-Zinsentscheid steht Bitcoin vor einer Marktphase, in der ein Ausbruch aus der engen Spanne einen explosiven Liquidationsschub auslösen könnte.

Das Research-Haus Bernstein hat fünf Gründe zusammengetragen, warum die Aktie von Microsoft jetzt in jedes langfristig ausgerichtete Depot gehört.

Über eine Milliarde Männer leiden unter erblich bedingtem Haarausfall. Cosmos neuer Wirkstoff zeigt außergewöhnliche Wirksamkeit bei guter Verträglichkeit. Die Aktie verzeichnet den größten Kurssprung seit 17 Jahren.