    Israels Generalstabschef erklärt neue Grenze zum Gazastreifen

    Für Sie zusammengefasst
    • Israels Generalstabschef erklärt "gelbe Linie" als Grenze.
    • Rückzug hinter die Linie im Rahmen von Waffenruhe.
    • Israel will Hamas-Rückkehr im Gazastreifen verhindern.
    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Generalstabschef Ejal Zamir hat die Rückzugslinie der Truppen im Gazastreifen zu einer neuen Grenze erklärt. Zamir sagte nach Armeeangaben während eines Truppenbesuchs im nördlichen Gazastreifen, die sogenannte "gelbe Linie" sei eine neue Grenze, eine vordere Verteidigungslinie für die israelischen Grenzgemeinden und zugleich eine Angriffslinie. Israel werde nicht zulassen, dass sich die islamistische Hamas im Gazastreifen wieder etabliere. "Wir werden auf jeden Versuch, unsere Streitkräfte zu bedrohen, mit aller Härte reagieren", sagte er.

    Die israelische Armee hat sich im Rahmen einer vereinbarten Waffenruhe mit der Hamas hinter die "gelbe Linie" zurückgezogen. Sie ragt zwischen 1,5 und 6,5 Kilometer in den Küstenstreifen hinein. Nach unterschiedlichen Angaben kontrolliert Israel damit etwas mehr als die Hälfte des Gebiets.

    Vor der neuen Grenzziehung war der Gazastreifen rund 41 Kilometer lang sowie zwischen 6 und 12 Kilometer breit - eine Fläche, die etwas kleiner ist als die Stadt Köln. Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Palästinenser.

    Die "gelbe Linie" erhielt ihren Namen, weil die israelische Armee die Rückzugslinie mit gelb markierten Betonelementen und Schildern kennzeichnet. Die "gelbe Linie" stellt damit auch eine neue Gebietsaufteilung im Gazastreifen dar./da/DP/mis





