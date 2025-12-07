Glanzloser BVB nach Pokal-Aus in der Liga mit wichtigem Sieg
- Dortmund nach Pokal-Aus mit 2:0 gegen Hoffenheim zurück
- Brandt und Schlotterbeck sichern wichtigen Heimsieg
- BVB bleibt Dritter, Hoffenheim verpasst Champions-League-Rang
DORTMUND (dpa-AFX) - Mit Minimalismus zurück in die Erfolgsspur: Fünf Tage nach dem Pokal-Aus ist Borussia Dortmund zumindest in der Fußball-Bundesliga wieder auf Kurs. Mit dem 2:0 (1:0) in einem spielerisch enttäuschenden Spitzenspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim bleibt der BVB dem Tabellenzweiten RB Leipzig auf den Fersen. Tore von Julian Brandt (43. Minute) und Nico Schlotterbeck (60.) sorgten dafür, dass das Team von Trainer Niko Kovac auch im zehnten Bundesliga-Heimspiel am Stück ungeschlagen blieb.
Für die in dieser Saison überraschend erfolgreichen Gäste was es die erste Auswärtsniederlage der Saison. Das Team von Trainer Christian Ilzer verpasste damit den Sprung auf einen Champions-League-Rang. Dortmund bleibt mit 28 Punkten Tabellendritter hinter dem FC Bayern München (37) und Leipzig (29).
"Der DFB-Pokal war eine große Ambition von uns. Wir wollten nach Berlin, wir wollten endlich auch mal wieder um diesen Titel spielen. Jetzt sind wir ausgeschieden. Gleichwohl stehen wir in der Liga auf Platz drei und können heute einen Riesenschritt machen", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Spiel bei DAZN.
Lange Zeit einschläferndes Gekicke statt Spitzenfußball
Das sah gegen den direkten Konkurrenten lange Zeit allerdings gar nicht danach aus. Beide Teams boten einschläferndes und wenig ambitioniertes Gekicke. Die ungewohnt ruhige Atmosphäre im Stadion tat ihr übriges - so leise wie am Sonntag war es trotz der 81.365 Zuschauer schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr.
Bis zur Pause blieb ein vermeintliches Foul von Vladimir Coufal im Hoffenheimer Strafraum an Serhou Guirassy (21.) lange Zeit der einzige Aufreger im Spiel. Schiedsrichter Florian Badstübner sah dies allerdings nicht als elfmeterwürdig an und wurde in der Einschätzung von Videoschiedsrichter Pascal Müller bestätigt.
Guirassy erhielt im Sturm wieder den Vorzug für Fábio Silva, der im Pokal eine Chance von Beginn an erhalten, dabei aber nicht überzeugt hatte. Der BVB-Torjäger befindet sich indes seit einigen Wochen in der Formkrise und fand auch gegen Hoffenheim keinen Ausweg. Der Guineer traf lediglich in einem seiner vergangenen neun Bundesliga-Spiele - und gegen die TSG in 90. Minute mit einem satten Schuss an die Latte.
Brandt eiskalt, Schlotterbeck im Fallen
Die Pausenführung für die Dortmunder fiel ohne Vorwarnung. Auf Vorarbeit von Yan Couto vollstreckte Brandt frei stehend. Er war dabei dem unaufmerksamen Leon Avdullahu entwischt.
Wer zumindest nach der Halbzeit auf ein Spitzenspiel gehofft hatte, das dieses Prädikat auch verdient, wurde enttäuscht. Von Hoffenheim kam viel zu wenig und auch der BVB wirkt in diesen Wochen weiter überspielt. Ausgerechnet Schlotterbeck, der seit seiner Genesung von einem Meniskusriss vor zwei Monaten mehr oder weniger im Dauer-Einsatz ist, sorgte im Fallen für die Vorentscheidung. Damit gab der 26-Jährige die passende Antwort auf seine etwas wackligen Auftritte in der vergangenen Woche./lap/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,33 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 367,62 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +50,15 %/+50,15 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
Servus butch
MMn komplett vercoacht!
Man spielt vor 3 Tagen gegen den gleichen Gegner wenn nicht das beste, dann zumindest eines der besten Spiele seit langem und der Coach zieht daraus die Konsequenz fast die halbe Mannschaft zu wechseln……. hä??? ….. warum bitte?
Silva gegen Guirassys Schatten: Ghupft wie gsprungen, der eine bringt so wenig wie der andere. Guirassy seit etlichen Wochen nichtmal sein Schatten und Silva? Da schreibt einer: „hat einen Einsatz verdient.“ Frage ich: „womit bitte?“
Can für Anselmino: A war klasse und muss raus…..warum? Allerdings kann Can nun wirklich am allerwenigstens was dafür heute.
Chuk für Brandt? Kann man vielleicht machen, aber warum?
Und jetzt kommts, FastnurName Bellingham für Sabitzer: Vollkommen unverständlich und für mich ein Knackpunkt.
Anselmino und Sabitzer, mit die besten vor 3 Tagen werden dann auch noch nichtmal eingewechselt.
Ich hoffe ganz ehrlich, dass es da Argumente wie „angeschlagen“ oder ähnliches gibt. Ansonsten sind diese Massnahmen unverständlich bis schlicht falsch.
Ich schätze Nicos Arbeit sehr, aber heute????
Noch 1-2 Niederlage vor Weihnachten, dazu die zumeist unattraktive Spielweise……dann muss von den Fachleuten die ach so tolle Sinnhaftigkeit dieser früüühzeitigen Vertragsverlängerung nochmal erklärt werden (als ob im Frühjahr nicht zeitig genug gewesen wäre).
Ein Wort zu trefrt2.0 genannt crox3:
Werter Alterskollege,
Verschlungene Gedankengänge und eigenwillige Wahrnehmungen sind das eine, aber sich aufs Handy berufen (ich und viele andere schreiben ebenfalls am Handy) ?Das entschuldigt nicht den mangelnden Respekt dem Leser solches Kauderwelsch, solchen Buchstabensalat vorzusetzen.
Bittschön!
Die Krönung war der „Sissifuss“😂