Ihre wichtigsten Termine
Broadcom, Costco Wholesale, Carl Zeiss Meditec und Fraport legen Zahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 11/24
07:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre
09:00 Uhr, Deutschland: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025, Mainz
10:00 Uhr, Deutschland: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
15:00 Uhr, Deutschland: Digitales BASF Research Press Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen
15:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Capital Markets Day
15:00 Uhr, USA: Weyerhaeuser, Investor Day
Frankreich: BNP Paribas, Capital Markets Day
Frankreich: Schneider Electric, Capital Markets Day
Schweiz: Givaudan, Pre-Close Jahres-Roundtable
USA: Broadcom, Q4-Zahlen
USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen
USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
09:30 Uhr, Schweiz: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote Q3/25
10:30 Uhr, Deutschland: Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose
11:00 Uhr, Deutschland: RWI Konjunkturprognose
12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 11/25
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 11/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 11.12.2025
Zeit Land Relev. Termin 10:50 GBR BoE's Governor Bailey speech 14:30 USA Erzeugerpreisindex (Monat) 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Producer Price Index (YoY) 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) 14:30 USA Initial Jobless Claims
Webinare
|Zeit
|Thema
|07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin