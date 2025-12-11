    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    Broadcom, Costco Wholesale, Carl Zeiss Meditec und Fraport legen Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 11/24
    07:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre
    09:00 Uhr, Deutschland: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025, Mainz
    10:00 Uhr, Deutschland: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    15:00 Uhr, Deutschland: Digitales BASF Research Press Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen
    15:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Capital Markets Day
    15:00 Uhr, USA: Weyerhaeuser, Investor Day
    Frankreich: BNP Paribas, Capital Markets Day
    Frankreich: Schneider Electric, Capital Markets Day
    Schweiz: Givaudan, Pre-Close Jahres-Roundtable
    USA: Broadcom, Q4-Zahlen
    USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen
    USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    09:30 Uhr, Schweiz: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote Q3/25
    10:30 Uhr, Deutschland: Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose
    11:00 Uhr, Deutschland: RWI Konjunkturprognose
    12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 11/25
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 11/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 11.12.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    10:50GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex (Monat)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
    14:30USAUSAProducer Price Index (YoY)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr)
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    alle Termine anzeigen »


    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


