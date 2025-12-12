    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Heute: Frische Konjunkturdaten aus Großbritannien, Deutschland und Japan

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Konjunkturdaten

    05:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 10/25
    05:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 10/25 (endgültig)
    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 10/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 10/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 10/25
    08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    14:00 Uhr, Russland: Handelsbilanz 10/25
    17:00 Uhr, Russland: BIP Q3/25 (1. Schätzung)

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 12.12.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRIndustrieproduktion (Monat)
    08:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRGross Domestic Product (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRNS verarbeitendes Gewerbe (Monat)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    10:30GroßbritannienGBRConsumer Inflation Expectations
    14:00USAUSARede von Fed-Mitglied Paulson
    14:30USAUSAFed-Mitglied Hammack spricht
    16:30USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14:00 WebinarWH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
    19:30 WebinarWH SelfInvest: Outperformance mit ETF-Anlagen
    10.03. 18:30 WebinarLYNX: Der Marktüberblick für Deutschland und die US-Märkte + Live Trading
    14.12. 17:00 WebinarWH SelfInvest: ezzy Income - die Onlinekonferenz für dein Börseneinkommen
