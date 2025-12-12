Ihre wichtigsten Termine
Heute: Frische Konjunkturdaten aus Großbritannien, Deutschland und Japan
Konjunkturdaten
05:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 10/25
05:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 10/25 (endgültig)
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 10/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 10/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 10/25
08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
14:00 Uhr, Russland: Handelsbilanz 10/25
17:00 Uhr, Russland: BIP Q3/25 (1. Schätzung)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 12.12.2025
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Industrieproduktion (Monat) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 08:00 GBR Gross Domestic Product (MoM) 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 10:30 GBR Consumer Inflation Expectations 14:00 USA Rede von Fed-Mitglied Paulson 14:30 USA Fed-Mitglied Hammack spricht 16:30 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
|19:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Outperformance mit ETF-Anlagen
|10.03. 18:30
|Webinar
|LYNX: Der Marktüberblick für Deutschland und die US-Märkte + Live Trading
|14.12. 17:00
|Webinar
|WH SelfInvest: ezzy Income - die Onlinekonferenz für dein Börseneinkommen
