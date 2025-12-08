Bald 2.000 % Rendite! Siemens Energy, Nel ASA und First Hydrogen Aktie! Wasserstoff oder SMR-Kernkraft! Die Aktie von Siemens Energy ist nicht zu bremsen. Analysten äußern sich begeistert zum DAX-Konzern. Die Perspektiven für die kommenden Jahre sind glänzend und bald könnten die 2.000 % Rendite erreicht werden. Noch nicht vom KI-Energie-Boom in den …



