    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    RENK besser als HENSOLDT? Risiko bei NOVO NORDISK! Milliardenchance bei RZOLV Technologies!?

    Ist die Renk-Aktie besser als Hensoldt? Dies sagen jedenfalls Analysten. Demnach ist der Getriebespezialist auf dem aktuellen Niveau günstig bewertet. Dagegen habe Hensoldt Probleme, den Auftragsbestand in Umsatzwachstum umzusetzen. Das Kursziel …

    RENK besser als HENSOLDT? Risiko bei NOVO NORDISK! Milliardenchance bei RZOLV Technologies!?
    Foto: esg-aktien.de
    Ist die Renk-Aktie besser als Hensoldt? Dies sagen jedenfalls Analysten. Demnach ist der Getriebespezialist auf dem aktuellen Niveau günstig bewertet. Dagegen habe Hensoldt Probleme, den Auftragsbestand in Umsatzwachstum umzusetzen. Das Kursziel sinkt deutlich. Riesiges Kurspotenzial hat die Aktie von RZOLV Technologies. Das Unternehmen will eine giftige Chemikalie in der Goldförderung ersetzen und damit einen Milliardenmarkt erschließen. Die Entwicklung ist fast abgeschlossen und Patente angemeldet. Schon in wenigen Monaten könnte man zum heißen Übernahmekandidaten werden. Übernahmen scheinen bei Novo Nordisk derzeit ein Weg zu sein, um die Wirkstoffpipeline aufzufüllen. Dafür gehen die Dänen mit Milliarden ins Risiko. Pfizer lässt grüßen.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    RENK besser als HENSOLDT? Risiko bei NOVO NORDISK! Milliardenchance bei RZOLV Technologies!? Ist die Renk-Aktie besser als Hensoldt? Dies sagen jedenfalls Analysten. Demnach ist der Getriebespezialist auf dem aktuellen Niveau günstig bewertet. Dagegen habe Hensoldt Probleme, den Auftragsbestand in Umsatzwachstum umzusetzen. Das Kursziel …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     