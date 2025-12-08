Wadephul in Peking - Schwierige Themen Wirtschaft und Moskau

PEKING (dpa-AFX) - Sechs Wochen nach dem geplatzten ersten Besuchstermin steht Außenminister Johann Wadephul (CDU) an diesem Montag vor schwierigen Gesprächen in der chinesischen Hauptstadt Peking. Im Zentrum der Treffen mit Außenminister Wang Yi und Handelsminister Wang Wentao stehen Chinas Exportbeschränkungen für sogenannte seltene Erden, die negative Auswirkungen auf deutsche und europäische Unternehmen haben.

Zweites wichtiges Thema ist Pekings Unterstützung für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Zwar betont China immer wieder seine Neutralität, im Westen wird Peking allerdings vorgeworfen, Moskau zu unterstützen. Protokollarisch höchster Gesprächspartner des deutschen Außenministers ist Vizepräsident Han Zheng.