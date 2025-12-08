EU verhandelt über schwächeres Lieferkettengesetz

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Am Montagabend beginnt in Brüssel die vielleicht finale Verhandlungsrunde zur Abschwächung des europäischen Lieferkettengesetzes. Dazu treffen sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments. Eigentlich hatten sie sich bereits 2024 auf die Vorgaben geeinigt, jetzt soll es nur noch für wenige große Unternehmen gelten. Zudem wird darüber verhandelt, Klimavorgaben des Vorhabens abzuschwächen.

Die Europaparlamentsfraktion um CDU und CSU hatte vor knapp einem Monat mit der Unterstützung rechter und rechtsextremer Parteien den Weg für eine Abschwächung freigemacht. Zuvor hatten sich auch die EU-Staaten für weniger strenge Regeln ausgesprochen.