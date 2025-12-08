TAGESVORSCHAU
Termine am 8. Dezember 2025
- Stabilus und TKMS veröffentlichen Jahreszahlen heute.
- Wichtige Konjunkturdaten aus China und Japan erwartet.
- Digitale Konferenzen und Ministertreffen in Deutschland.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. Dezember 2025
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen (10.30 Uhr Call)
07:00 DEU: TKMS, Jahreszahlen (9.30 Uhr Bilanz-Pk)
GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 11/25
CHN: Im- und Exporte 11/25
00:50 JPN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/25
00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25
08:00 DEU: Industrieproduktion 10/25
10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/25
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Destatis: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und exporte), 3. Quartal 2025
10:00 DEU: Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main
10:00 DEU: Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg
10:30 DEU: Creditreform: Pk Insolvenzen in Deutschland im Jahr 2025
13:30 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg
BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel
BEL: Treffen der Innen- und Justizminister der EU, Brüssel °
