Wenig Bewegung erwartet - Warten auf die Fed-Entscheidung am Mittwoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Montag nahezu unverändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn zwei Punkte tiefer auf 24.026 Punkte.

Nach einem schwachen Start in den Dezember hatte der Dax in der Vorwoche letztlich noch 0,8 Prozent zugelegt. Seine Erholung stoppte erst im Bereich des Korrekturtrends, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hat. Auch die Rückkehr über seine 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - Barometer für die mittel- und längerfristigen Trend - bereitet ihm Probleme.