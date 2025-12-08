Börse 2026: 3 klare Trends und 2 Gefahren

Trend 1: KI, KI, KI – Künstliche Intelligenz bleibt ein beherrschendes Thema

Die Bilanz 2025 ist positiv: Dax und Euro STOXX liegen zweistellig im Plus. Die Wallstreet hat vor allem den US-Anlegern starke Gewinne beschert. Anders sieht das für Anleger aus, die mit ihrem Euro dem schwachen US-Dollar wenig entgegenzusetzen hatten. Ein Trend, der sich auch 2026 fortführen wird?

Möglich – aber mal von vorne: KI, KI, KI – das Thema Künstliche Intelligenz wird auch das neue Jahr weiter prägen. Denn das Interesse internationaler Investoren an US-Aktien bleibt ungebrochen. Die Nettozuflüsse aus dem Ausland erreichten mit knapp 647 Milliarden US-Dollar in den zwölf Monaten bis September einen Rekord. Die bisherige Bestmarke von 392 Milliarden US-Dollar wurde bereits im Januar übertroffen. Ein Großteil dieses Anstiegs war auf Zuflüsse vor und nach der US-Präsidentschaftswahl 2024 zurückzuführen, als Anleger auf wachstumsfreundliche Maßnahmen durch Trump hofften. Nachdem Befürchtungen über Zölle und Protektionismus aufgekommen waren, gingen die Investitionen zunächst zurück, stiegen aber dank des Booms um KI rasch wieder an. In drei der vergangenen fünf Monate lagen die monatlichen Nettozuflüsse jeweils über 100 Milliarden US-Dollar – eine selten übertroffene Marke, so eine Analyse der Deutschen Bank. Die starke Position von US-Unternehmen beim KI-Boom dürfte das Interesse ausländischer Investoren auch weiterhin hochhalten, wenngleich Sorgen bezüglich Bewertungen und Marktkonzentration zu Schwankungen führen können. Analysten sind derweil optimistisch gestimmt und erwarten, dass die Gewinne der im S&P 500 gelisteten Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten um 14 Prozent steigen. Und dies wiederum angetrieben von den Tech-Giganten, die den KI-Markt weiter beherrschen.

Trend 2: Qualität setzt sich wieder durch

Sollte der ein oder anderen Hype-Aktie im kommenden Jahr die Luft ausgehen, beginnt wieder der "Flight to quality". Dann werden Unternehmen mit soliden Bilanzen, Wettbewerbsvorteilen (einem „strukturellem Burggraben“) und einem wachstumsfähigen Geschäftsmodell wieder in den Fokus rücken. Genau auf diese Aktien setzten wir schon sehr lange in unseren Mandaten wie dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen oder dem Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value. Dazu gehören etwa Titel wie die Allianz, die Münchner Rück oder Microsoft, aber auch die niederländische ASML Holding oder Computacenter aus Großbritannien.