Brandt unzufrieden trotz BVB-Sieges - Platz zwei als Ziel
- Brandt: BVB will bis Weihnachten Platz zwei erreichen.
- Dortmund baut Vorsprung auf Platz vier auf fünf Punkte aus.
- Kritik an Spielstil: Mehr Ballbesitz gewünscht.
DORTMUND (dpa-AFX) - Julian Brandt hat bei Borussia Dortmund Platz zwei in der Liga als Ziel bis zum Jahresende ausgerufen. Nach einem nahezu perfekten Bundesliga-Wochenende für den BVB sieht der Offensivspieler sein Team in den beiden noch ausstehenden Spielen beim SC Freiburg und gegen Borussia Mönchengladbach dafür gut gerüstet. "Ich würde mir schon wünschen, dass wir bis Weihnachten nochmal versuchen, die Leipziger zu überholen", sagte Brandt nach dem 2:0 (1:0) gegen den direkten Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim am Sonntagabend.
Da neben Hoffenheim auch die hinter den Dortmundern platzierten VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen am 13. Spieltag verloren, baute Dortmund als Tabellendritter der Fußball-Bundesliga den Vorsprung auf Platz vier bereits auf fünf Zähler aus. Leipzig, das in diesem Jahr noch beim 1. FC Union Berlin und gegen Leverkusen spielt, liegt noch einen Zähler vor Dortmund. "Das war ein BVB-Wochenende", frohlockte auch Sportdirektor Sebastian Kehl.
Kehl sieht "BVB-Wochenende"
Für den BVB war es die perfekte Antwort auf das Pokal-Aus am vergangenen Dienstag gegen Leverkusen, obwohl der Gewinn des DFB-Pokals als Ziel ausgegeben war. "Hinter uns liegen sicher ein, zwei unruhige Tage", bekannte Kehl. Brandt, Torschütze zum 1:0 gegen Hoffenheim (43. Minute), zieht trotz der Enttäuschung im Pokal ein positives Zwischenfazit: "Im Großen und Ganzen sind wir super-zufrieden. Ich stand hier schon in ganz anderen letzten Wochen des Jahres mit nur zehn gesunden Spielern und 22 Punkten aus 15, 16 Spielen." Aktuell sind es 28 Zähler aus 13 Spielen.
"In den letzten Jahren sind wir immer in den Winter gegangen, wo wir der Musik hinterhergelaufen sind. Jetzt ist es gut, dass wir unsere Parteien meistens gewinnen", sagte Brandt bei DAZN.
Brandt-Kritik an spielerischer Leistung
Bei der Art und Weise des Spiels sieht der 29-Jährige, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, aber noch Verbesserungsbedarf. "Wenn man ehrlich ist, ist das nicht meine Art, Fußball zu spielen. Manchmal muss ich das dann auch einfach akzeptieren", sagte Brandt, der sich "mehr Ballbesitz und mehr Kontrolle und vielleicht weniger hohe Bälle" wünschen würde.
Der Offensivspieler des BVB bezog dies allerdings in erster Linie auf das Spiel gegen Hoffenheim, an das man sich zu sehr angepasst habe vom Stil. "Es ist natürlich trotzdem gut, dass wir in der Lage sind, uns anzupassen und ein Spiel zu gewinnen", sagte Brandt./lap/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 3,33 auf Lang & Schwarz (07. Dezember 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 368,72 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +49,81 %/+49,81 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
Servus butch
MMn komplett vercoacht!
Man spielt vor 3 Tagen gegen den gleichen Gegner wenn nicht das beste, dann zumindest eines der besten Spiele seit langem und der Coach zieht daraus die Konsequenz fast die halbe Mannschaft zu wechseln……. hä??? ….. warum bitte?
Silva gegen Guirassys Schatten: Ghupft wie gsprungen, der eine bringt so wenig wie der andere. Guirassy seit etlichen Wochen nichtmal sein Schatten und Silva? Da schreibt einer: „hat einen Einsatz verdient.“ Frage ich: „womit bitte?“
Can für Anselmino: A war klasse und muss raus…..warum? Allerdings kann Can nun wirklich am allerwenigstens was dafür heute.
Chuk für Brandt? Kann man vielleicht machen, aber warum?
Und jetzt kommts, FastnurName Bellingham für Sabitzer: Vollkommen unverständlich und für mich ein Knackpunkt.
Anselmino und Sabitzer, mit die besten vor 3 Tagen werden dann auch noch nichtmal eingewechselt.
Ich hoffe ganz ehrlich, dass es da Argumente wie „angeschlagen“ oder ähnliches gibt. Ansonsten sind diese Massnahmen unverständlich bis schlicht falsch.
Ich schätze Nicos Arbeit sehr, aber heute????
Noch 1-2 Niederlage vor Weihnachten, dazu die zumeist unattraktive Spielweise……dann muss von den Fachleuten die ach so tolle Sinnhaftigkeit dieser früüühzeitigen Vertragsverlängerung nochmal erklärt werden (als ob im Frühjahr nicht zeitig genug gewesen wäre).
Ein Wort zu trefrt2.0 genannt crox3:
Werter Alterskollege,
Verschlungene Gedankengänge und eigenwillige Wahrnehmungen sind das eine, aber sich aufs Handy berufen (ich und viele andere schreiben ebenfalls am Handy) ?Das entschuldigt nicht den mangelnden Respekt dem Leser solches Kauderwelsch, solchen Buchstabensalat vorzusetzen.
Bittschön!
Die Krönung war der „Sissifuss“😂