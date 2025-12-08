Stabilus SE: Vorläufige Zahlen, 0,35 € Dividende & Ausblick 2026

Stabilus SE bestätigt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 1.296,1 Mio. € auf Vorjahresniveau

Das bereinigte EBIT lag bei 142,6 Mio. € mit einer Marge von 11,0%, der Gewinn betrug 24,2 Mio. €

Für 2026 prognostiziert Stabilus einen Umsatz von 1,1 bis 1,3 Mrd. € und eine bereinigte EBIT-Marge von 10% bis 12%

Die Dividendenvorschlag für 2026 beträgt 0,35 € je Aktie, insgesamt 8,6 Mio. €, im Vergleich zu 1,15 € im Vorjahr

Das Unternehmen verzeichnete in den Regionen Americas und EMEA Umsatzsteigerungen, während der Umsatz in Asien-Pazifik um 12,4% sank

Das Transformationsprogramm zielt auf Effizienzsteigerungen, Kostenreduktion und Standortoptimierung ab, mit geplanten Einsparungen ab 2027

Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Stabilus ist am 08.12.2025.

Der Kurs von Stabilus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,12 % im Plus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,875EUR das entspricht einem Plus von +0,48 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.896,81PKT (+0,58 %).





