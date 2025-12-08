Stabilus SE: Vorläufige Zahlen, 0,35 € Dividende & Ausblick 2026
Stabilus SE legt solide, aber gemischte Zahlen vor: stabile Erlöse, sinkender Gewinn, vorsichtigere Prognosen – und ein straffes Transformationsprogramm für mehr Effizienz.
Foto: Stabilus SE
- Stabilus SE bestätigt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 1.296,1 Mio. € auf Vorjahresniveau
- Das bereinigte EBIT lag bei 142,6 Mio. € mit einer Marge von 11,0%, der Gewinn betrug 24,2 Mio. €
- Für 2026 prognostiziert Stabilus einen Umsatz von 1,1 bis 1,3 Mrd. € und eine bereinigte EBIT-Marge von 10% bis 12%
- Die Dividendenvorschlag für 2026 beträgt 0,35 € je Aktie, insgesamt 8,6 Mio. €, im Vergleich zu 1,15 € im Vorjahr
- Das Unternehmen verzeichnete in den Regionen Americas und EMEA Umsatzsteigerungen, während der Umsatz in Asien-Pazifik um 12,4% sank
- Das Transformationsprogramm zielt auf Effizienzsteigerungen, Kostenreduktion und Standortoptimierung ab, mit geplanten Einsparungen ab 2027
