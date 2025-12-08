    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stabilus SE: Vorläufige Zahlen, 0,35 € Dividende & Ausblick 2026

    Stabilus SE legt solide, aber gemischte Zahlen vor: stabile Erlöse, sinkender Gewinn, vorsichtigere Prognosen – und ein straffes Transformationsprogramm für mehr Effizienz.

    Stabilus SE: Vorläufige Zahlen, 0,35 € Dividende & Ausblick 2026
    Foto: Stabilus SE
    • Stabilus SE bestätigt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 1.296,1 Mio. € auf Vorjahresniveau
    • Das bereinigte EBIT lag bei 142,6 Mio. € mit einer Marge von 11,0%, der Gewinn betrug 24,2 Mio. €
    • Für 2026 prognostiziert Stabilus einen Umsatz von 1,1 bis 1,3 Mrd. € und eine bereinigte EBIT-Marge von 10% bis 12%
    • Die Dividendenvorschlag für 2026 beträgt 0,35 € je Aktie, insgesamt 8,6 Mio. €, im Vergleich zu 1,15 € im Vorjahr
    • Das Unternehmen verzeichnete in den Regionen Americas und EMEA Umsatzsteigerungen, während der Umsatz in Asien-Pazifik um 12,4% sank
    • Das Transformationsprogramm zielt auf Effizienzsteigerungen, Kostenreduktion und Standortoptimierung ab, mit geplanten Einsparungen ab 2027

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Stabilus ist am 08.12.2025.

    Der Kurs von Stabilus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,12 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,875EUR das entspricht einem Plus von +0,48 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.896,81PKT (+0,58 %).


    Stabilus

    +0,60 %
    -0,95 %
    +1,09 %
    -13,98 %
    -38,94 %
    -65,87 %
    -60,93 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stabilus SE: Vorläufige Zahlen, 0,35 € Dividende & Ausblick 2026 Stabilus SE legt solide, aber gemischte Zahlen vor: stabile Erlöse, sinkender Gewinn, vorsichtigere Prognosen – und ein straffes Transformationsprogramm für mehr Effizienz.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     