Evotec verkauft Toulouse-Standort an Sandoz: Abschluss der Transaktion
Evotec setzt ein starkes strategisches Zeichen: Der Verkauf des Standorts Toulouse an Sandoz bringt frisches Kapital, stärkt Margen und fokussiert das Geschäft auf Kernkompetenzen.
Foto: pressfoto - freepik
- Evotec hat den Verkauf seines Standorts in Toulouse sowie einer unbefristeten Lizenz für die kontinuierliche Herstellung an Sandoz abgeschlossen.
- Die Transaktion umfasst rund 350 Mio. US$ in bar sowie Vorab-Technologielizenzgebühren und potenzielle Lizenz- und Entwicklungsumsätze von über 300 Mio. US$ in den kommenden Jahren.
- Insgesamt können sich die Zahlungen auf über 650 Mio. US$ zuzüglich Umsatzbeteiligungen an bis zu 10 Biosimilar-Molekülen belaufen, von denen sechs einen Marktwert von über 90 Mrd. US$ haben.
- Der Verkauf soll Evotecs Ergebnis positiv beeinflussen und den Umsatzmix, die Gewinnmargen sowie die Kapitaleffizienz verbessern.
- Die Transaktion unterstützt Evotecs Strategie, sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren und ein nachhaltiges, profitables Wachstum zu erzielen, sowie die Technologieplattform weiter zu monetarisieren.
- Evotec bleibt nach Abschluss der Transaktion weiterhin in der Lage, Kunden in den USA und Europa mit verschiedenen Kapazitäten für die Entwicklung und Herstellung von Biologika zu bedienen.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4700EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,4710EUR das entspricht einem Plus von +0,02 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.896,81PKT (+0,58 %).
+0,02 %
-6,08 %
+1,26 %
-6,66 %
-37,45 %
-66,05 %
-79,03 %
+31,81 %
-63,16 %
