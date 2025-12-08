    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 50 / 2025

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 50 / 2025
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 50 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Dezember 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 50 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Alphabet
    +2,00 % 08.12.
    Unitedhealth Group
    +1,54 % 08.12.
    Alphabet Registered (C)
    - 08.12.
    Nordic American Tankers
    +10,74 % 08.12.
    Bruker
    +0,30 % 08.12.
    Analog Devices
    +1,73 % 08.12.
    Diana Shipping
    +8,43 % 08.12.
    Becton Dickinson
    +1,61 % 08.12.
    First American Financial
    +3,49 % 08.12.
    Solaris Oilfield Infrastructure Registered (A)
    +4,33 % 08.12.
    Hafnia
    +19,02 % 08.12.
    Moog (A)
    +0,71 % 08.12.
    Kontoor Brands
    +2,77 % 08.12.
    Ralliant Corporation
    +4,49 % 08.12.
    Coca-Cola Femsa SAB de CV
    +3,70 % 08.12.
    Movado Group
    +8,59 % 08.12.
    Safe Bulkers
    +4,30 % 08.12.
    Nicolet Bankshares
    +1,18 % 08.12.
    Moog (B)
    +2,51 % 08.12.
    Red River Bancshares
    +0,71 % 08.12.
    GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts (A)
    - 08.12.
    Triton International 8 % Conv Cum Red Perp Pfd (B)
    - 08.12.
    GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Units (B)
    - 08.12.
    Triton International 5.75 % Cum Conv Red Perp Pfd (E)
    +6,64 % 08.12.
    Triton International 8.5% Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 08.12.
    Ross Stores
    +1,17 % 09.12.
    Hafnia
    +18,87 % 09.12.
    Gaztransport et technigaz
    +4,86 % 09.12.
    International Seaways
    +11,87 % 09.12.
    Harley-Davidson
    +1,95 % 09.12.
    Fidelity National Information Services
    +1,84 % 09.12.
    Ameren
    +3,37 % 09.12.
    MidCap Financial Investment Corporation
    +11,90 % 09.12.
    Tutor Perini
    - 09.12.
    Dole
    +2,38 % 09.12.
    Glacier Bancorp
    +3,09 % 09.12.
    Insperity
    +2,60 % 09.12.
    Euroseas
    +6,12 % 09.12.
    Genpact
    +1,63 % 09.12.
    Euroholdings
    - 09.12.
    Occidental Petroleum
    +1,60 % 10.12.
    Kohl's
    +8,50 % 10.12.
    NXP Semiconductors
    +1,68 % 10.12.
    VF
    +4,14 % 10.12.
    Travelers Companies
    +1,80 % 10.12.
    Rayonier
    +9,47 % 10.12.
    Simon Property Group
    +4,97 % 10.12.
    Guess?
    +5,35 % 10.12.
    Public Service Enterprise Group
    +3,16 % 10.12.
    PPL
    +3,45 % 10.12.
    Pathward Financial
    +0,36 % 10.12.
    Clear Secure Registered (A)
    +3,35 % 10.12.
    Victory Capital Holdings Registered (A)
    +3,03 % 10.12.
    UMB Financial
    +1,65 % 10.12.
    Auburn National Bancorp
    +5,20 % 10.12.
    Fidelis Insurance Holdings
    - 10.12.
    United Bancorp Ohio
    +6,75 % 10.12.
    Western Asset Diversified Income Fund Registered of Benef Interest
    +11,90 % 10.12.
    Lear
    +2,59 % 10.12.
    Mercury General
    +2,27 % 10.12.
    CNO Financial Group
    +2,05 % 10.12.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (C)
    - 10.12.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (D)
    - 10.12.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (B)
    - 10.12.
    Itau Unibanco Holding
    +7,80 % 11.12.
    MPC Container Ships
    +27,90 % 11.12.
    Medical Properties Trust
    +9,37 % 11.12.
    HP
    +3,38 % 11.12.
    Fuller Smith & Turner (A)
    +2,61 % 11.12.
    CTO Realty Growth
    +8,24 % 11.12.
    Sempra Energy (doing business Sempra)
    +3,11 % 11.12.
    Associated British Foods
    +2,66 % 11.12.
    BW LPG
    +20,34 % 11.12.
    Belden
    +0,20 % 11.12.
    Alpine Income Property Trust
    +6,61 % 11.12.
    Halfords Group
    +5,03 % 11.12.
    ADT
    +3,10 % 11.12.
    BayCom
    +2,44 % 11.12.
    Baltic Classifieds Group
    +1,11 % 11.12.
    Redde Northgate
    +7,17 % 11.12.
    Spire
    +4,80 % 11.12.
    MDU Resources Group
    +2,24 % 11.12.
    Cranswick
    +2,32 % 11.12.
    Sirius Real Estate
    +5,89 % 11.12.
    Eagle Point Income Company 7.75 % Red Pfd
    +7,75 % 11.12.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    +5,26 % 11.12.
    DSW Capital
    +5,55 % 11.12.
    discoverIE Group
    +1,40 % 11.12.
    TR Property Investment Trust
    +5,34 % 11.12.
    NewRiver REIT
    +7,44 % 11.12.
    Polar Capital Holdings
    +9,35 % 11.12.
    Caffyns
    +3,91 % 11.12.
    Maven Income and Growth VCT 3
    +6,38 % 11.12.
    Vertu Motors
    +3,25 % 11.12.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    +0,52 % 11.12.
    Eagle Point Credit Company 6.5 % Cum Red Pfd (C)
    +0,52 % 11.12.
    Eagle Point Credit Company Conv Pfd
    +0,52 % 11.12.
    Speedy Hire
    +7,48 % 11.12.
    Mercia Asset Management
    +3,27 % 11.12.
    Maven Income and Growth VCT 4
    +6,36 % 11.12.
    Albemarle
    +1,54 % 12.12.
    Walmart
    +1,51 % 12.12.
    Textron
    +0,08 % 12.12.
    SFL
    +8,93 % 12.12.
    Frontline
    +9,01 % 12.12.
    BW LPG
    +19,73 % 12.12.
    Automatic Data Processing
    +2,24 % 12.12.
    Golub Capital BDC
    +11,70 % 12.12.
    CME Group Registered (A)
    +4,51 % 12.12.
    Garmin
    +1,59 % 12.12.
    Chubb
    +1,33 % 12.12.
    Global Payments
    +0,91 % 12.12.
    Range Resources
    +0,97 % 12.12.
    Williams Companies
    +4,36 % 12.12.
    Dick's Sporting Goods
    +3,03 % 12.12.
    SLR Investment
    +10,15 % 12.12.
    WESCO International
    +0,97 % 12.12.
    EnerSys
    +0,88 % 12.12.
    New Jersey Resources
    +3,83 % 12.12.
    NAPCO Security Technologies
    +1,01 % 12.12.
    Travel + Leisure
    +4,29 % 12.12.
    Worthington Steel
    - 12.12.
    Community Bank System
    +3,49 % 12.12.
    Broadridge Financial Solutions
    +1,64 % 12.12.
    Silvercrest Asset Management Group Registered (A)
    +4,64 % 12.12.
    Crown Crafts
    +6,20 % 12.12.
    Schneider National Registered (B)
    +1,49 % 12.12.
    United Bankshares (W Va)
    +4,14 % 12.12.
    Farmers National Banc
    +4,88 % 12.12.
    First Capital
    +2,73 % 12.12.
    First Horizon Corporation
    +3,74 % 12.12.
    Avient
    +2,34 % 12.12.
    Metcash
    +6,00 % 12.12.
    The Hanover Insurance Group
    +2,50 % 12.12.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    +1,46 % 12.12.
    OFS Credit Company 6.125 % Cum Red Pfd (C)
    - 12.12.
    Tri-Continental USD 2.50 Cum Pref
    +2,63 % 12.12.
    First US Bancshares
    +1,92 % 12.12.

    Die Dividendenrenditen in der KW 50 / 2025 reichen von +0,08 % bei Textron bis +27,90 % bei der MPC Container Ships Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 50 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 50 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Dezember 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Dezember, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 50 / 2025 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 50 2025
