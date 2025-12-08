    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus
    Stabilus erwartet maximal stabilen Umsatz - Dividende sinkt deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Stabilus rechnet mit stabilem Umsatz bis 2026.
    • Dividende sinkt auf 0,35 Euro je Aktie, enttäuschend.
    • Ebit-Marge zwischen 10-12%, unter Analystenerwartung.
    Foto: Stabilus SE

    KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Automobilzulieferer Stabilus rechnet im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2025/26 mit einem maximal stabilen Umsatz. Zudem will das Unternehmen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine deutlich niedrigere Dividende von 0,35 Euro je Aktie an die Aktionäre zahlen, wie Stabilus am Montag bei Vorlage der endgültigen Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 in Koblenz mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,15 Euro gewesen.

    Konzernchef Michael Büchsner peilt für das Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro an. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von knapp 1,3 Milliarden Euro verbucht. Die Umsatzprognose für 2025/26 liegt deutlich unter der Erwartung der von Bloomberg befragten Analysten. Diese hatten bisher mit einem leichten Anstieg gerechnet. Auch die Höhe der Dividende enttäuscht.

    Die Marge basierend auf dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit-Marge) soll zwischen 10 und 12 Prozent liegen. Hier hatten die Experten im Schnitt bisher 11,7 Prozent auf dem Zettel. Im Vorjahr waren es 11 Prozent. Zudem wird ein bereinigter freier Barmittelfluss von 80 bis 110 Millionen Euro erwartet. Die Prognose reflektiere dabei das anspruchsvolle Marktumfeld.

    Die Eckdaten für das Geschäftsjahr 2024/25 vom November bestätigte das Unternehmen./err/zb

    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,75 auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -9,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 480,66 Mio..

    Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +59,71 %/+131,84 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
