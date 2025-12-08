    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    Börsenneuling TKMS profitiert von vollen Auftragsbüchern - Vorsichtiger Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • TKMS verzeichnet sechsfache Neugeschäfte 2024/25.
    • Umsatz steigt um 9,3% auf 2,2 Milliarden Euro.
    • Dividende von 30-50% des Nettogewinns ab 2025/26.
    KIEL (dpa-AFX) - Der Marineschiffbauer TKMS hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr Aufträge eingeworben. So versechsfachte sich das Neugeschäft 2024/25 (per Ende September) auf 8,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Kiel mitteilte. Dabei profitierte TKMS vor allem von U-Boot-Bestellungen. Der Auftragsbestand summierte sich per 30. September auf rund 18,2 Milliarden Euro. Der Umsatz des Börsenneulings stieg um 9,3 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Wachstumstreiber waren dabei das U-Boot-Geschäft sowie Atlas Electronics.

    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 53 Prozent auf 131 Millionen Euro zu und fiel damit besser aus als von Analysten erwartet. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 108 Millionen Euro, nach 88 Millionen Euro im Vorjahr.

    Für das neue Geschäftsjahr geht TKMS von einem Umsatz von minus einem bis plus zwei Prozent aus. Das bereinigte Ebit soll in der Bandbreite von 100 bis 150 Millionen Euro liegen. Analysten haben hier bislang 143 Millionen Euro auf dem Zettel. TKMS kündigte dabei an, den Ausblick zum ersten Geschäftsquartal zu konkretisieren. Vom Nettogewinn will das Unternehmen künftig 30 bis 50 Prozent als Dividende ausschütten, erstmalig für das Geschäftsjahr 2025/26.

    Thyssenkrupp hatte TKMS abgespalten und Ende Oktober an die Börse gebracht. Der Industriekonzern hält dabei weiterhin eine Mehrheit. Ende Dezember soll die Aktie von TKMS in den MDax aufsteigen./nas/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 9,469 auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +4,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,36 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von +7,52 %/+16,24 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, die durch anstehende Quartalszahlen, mögliche Großaufträge und fundamentale sowie technische Faktoren beeinflusst wird. Es bestehen Spekulationen über Kursziele um 10 Euro und Diskussionen über die Bewertung des Unternehmens.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

