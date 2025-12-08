    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    IBM will Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent kaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • IBM plant Übernahme von Confluent für 11 Mrd. USD.
    • Confluent spezialisiert auf Datenmanagement für KI.
    • Übernahmen in der Branche nehmen stark zu.
    'WSJ' - IBM will Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent kaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der IT-Konzern IBM steht einem Bericht zufolge kurz vor der Übernahme des Dateninfrastruktur-Unternehmens Confluent . Der Kaufpreis solle bei rund elf Milliarden US-Dollar (9,4 Mrd Euro) liegen, berichtete das "Wall Street Journal" in der Nacht zum Montag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Für IBM wäre es eine der größten Übernahmen der vergangenen Jahre. An der Börse wurde Confluent zuletzt mit rund acht Milliarden Dollar bewertet.

    Confluent hat sich auf das Management von Daten spezialisiert, die für die Entwicklung künstlicher Intelligenz wichtig sind. Zuletzt hatten Übernahmen in diesem Bereich zugenommen. So verkündete Salesforce im Mai den Kauf von Informatica und IBM vollzog im Februar die Übernahme von Hashicorp./stw/zb/nas

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,30 % und einem Kurs von 260,6 auf NYSE (06. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +13,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 213,20 Mrd..

    Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 352,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von -0,22 %/+47,75 % bedeutet.




