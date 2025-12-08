    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    DAX fast am Ziel

    Obwohl der DAX am Freitag das Niveau von 24.000 Punkten überspringen konnte, endete der reguläre Xetra-Computerhandel nur knapp über diesem Niveau. Während des Tages wurde aber ein Hoch bei 24.130 Punkten erreicht, womit das vor Tagen anvisierte Kursziel bei 24.200 Punkten annähernd getroffen wurde. Jetzt aber dürften die kommenden drei Tage von einer gewissen Zurückhaltung geprägt werden, bis eine endgültige Entscheidung über eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed vorliegt. In einem derartigen Szenario könnte dies dem DAX weiteren Auftrieb verleihen und oberhalb von 24.355 Punkten einen unmittelbaren Kaufimpuls in Richtung 24.771 Punkte und damit das bisherige Rekordhoch auslösen. Ein weiteres Ziel wurde rechnerisch bei 24.961 Punkten im Rahmen einer Jahresendrallye ermittelt. Sollte die US-Notenbank aber enttäuschen, müssten unterhalb von 23.835 Zählern rasche Gewinnmitnahmen in Richtung 23.675 und darunter die etwas stärkere Unterstützung bei 23.476 Punkten zwingend eingeplant werden. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen. Vorläufig aber dominiert das bullische Chartbild und hält für die nächsten Tage immer noch Potenzial für neue Bestmarken bereit.

    Aktuelle Lage

    DAX bei 24.028 Punkten

    VDAX wieder im Normbereich

    Wahrscheinlichkeit für Fed-Zinssenkung jetzt bei 86,2 Prozent

    Tagesanalyse:

    RSI: um 64 - Buy

    MACD: 82 - Buy

    MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bullische Lager gewechselt

    Fear& Greed Index bei 40 auf "Fear" - Tendenz weiter steigend!

    Ein weiterer Zinsschritt in den USA am 10. Dezember in 2025 erwartet!

    Anlaufmarken nach oben bei 24.108 / 24.200 / 24.345 und 24.479 Punkten, nach unten bei 23.834 / 23.675 / 23.476 und 23.148 Punkten.

    Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

    Big Picture

    Langfristige Trendverläufe weiter auf wackeligen Füßen - Jahresendrallye noch unsicher

    VDAX-New

    Angstlevel wieder normal

    VDAX-New der Deutschen Börse (05. Dezember 2025): Bei 15,94% (fallend) (Vortag: 16,93%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

    Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

    (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

    Handelsideen:

    1. Buy-Limit-Position bei 23.000 Punkten eröffnet, Stopp bei 22.800 Punkten. Neues Kursziel bei 24.200 Punkten - AKTIV!

    3. Stop-Buy-Position über 23.880 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.650 Punkten. Kursziel 24.200 Punkte - AKTIV!

    3. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.771 Punkte

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

    DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 24.108 // 24.200 // 24.345 // 24.479 Punkte
    Unterstützungen: 23.834 // 23.675 // 23.476 // 23.148 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DY8BJQ Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 11,90 - 11,93 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 22.855,69 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 22.855,69 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.028,15 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 24.200 Punkte
    Hebel: 20,16 Kurschance: + 25 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DY4X06 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 9,61 - 9,64 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 24.977,90 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 24.977,90 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.028,15 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 24,91 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    Verfasst von Ingmar Königshofen
    DAX fast am Ziel Obwohl der DAX am Freitag das Niveau von 24.000 Punkten überspringen konnte, endete der reguläre Xetra-Computerhandel nur knapp über diesem Niveau. Während des Tages wurde aber ein Hoch bei 24.130 Punkten erreicht, womit das vor Tagen anvisierte …
