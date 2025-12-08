DAX fast am Ziel
Obwohl der DAX am Freitag das Niveau von 24.000 Punkten überspringen konnte, endete der reguläre Xetra-Computerhandel nur knapp über diesem Niveau. Während des Tages wurde aber ein Hoch bei 24.130 Punkten erreicht, womit das vor Tagen anvisierte Kursziel bei 24.200 Punkten annähernd getroffen wurde. Jetzt aber dürften die kommenden drei Tage von einer gewissen Zurückhaltung geprägt werden, bis eine endgültige Entscheidung über eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed vorliegt. In einem derartigen Szenario könnte dies dem DAX weiteren Auftrieb verleihen und oberhalb von 24.355 Punkten einen unmittelbaren Kaufimpuls in Richtung 24.771 Punkte und damit das bisherige Rekordhoch auslösen. Ein weiteres Ziel wurde rechnerisch bei 24.961 Punkten im Rahmen einer Jahresendrallye ermittelt. Sollte die US-Notenbank aber enttäuschen, müssten unterhalb von 23.835 Zählern rasche Gewinnmitnahmen in Richtung 23.675 und darunter die etwas stärkere Unterstützung bei 23.476 Punkten zwingend eingeplant werden. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen. Vorläufig aber dominiert das bullische Chartbild und hält für die nächsten Tage immer noch Potenzial für neue Bestmarken bereit.
Aktuelle Lage
DAX bei 24.028 Punkten
VDAX wieder im Normbereich
Wahrscheinlichkeit für Fed-Zinssenkung jetzt bei 86,2 Prozent
Tagesanalyse:
RSI: um 64 - Buy
MACD: 82 - Buy
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bullische Lager gewechselt
Fear& Greed Index bei 40 auf "Fear" - Tendenz weiter steigend!
Ein weiterer Zinsschritt in den USA am 10. Dezember in 2025 erwartet!
Anlaufmarken nach oben bei 24.108 / 24.200 / 24.345 und 24.479 Punkten, nach unten bei 23.834 / 23.675 / 23.476 und 23.148 Punkten.
Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe weiter auf wackeligen Füßen - Jahresendrallye noch unsicher
VDAX-New
Angstlevel wieder normal
VDAX-New der Deutschen Börse (05. Dezember 2025): Bei 15,94% (fallend) (Vortag: 16,93%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Handelsideen:
1. Buy-Limit-Position bei 23.000 Punkten eröffnet, Stopp bei 22.800 Punkten. Neues Kursziel bei 24.200 Punkten - AKTIV!
3. Stop-Buy-Position über 23.880 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.650 Punkten. Kursziel 24.200 Punkte - AKTIV!
3. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.771 Punkte
|
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY8BJQ
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|11,90 - 11,93 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|22.855,69 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|22.855,69 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|24.028,15 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|24.200 Punkte
|Hebel:
|20,16
|Kurschance:
|+ 25 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DY4X06
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|9,61 - 9,64 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.977,90 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.977,90 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|24.028,15 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|24,91
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
