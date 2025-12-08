Elmos Semiconductor im Aufbruch

Zwischen Januar 2023 und November dieses Jahres steckte Elmos Semiconductor noch in einer sehr breiten Konsolidierungsphase zwischen grob 60,00 und 93,90 Euro fest. Erst der Vorstoß bullischer Marktteilnehmer in der abgelaufenen Woche brachte den erlösenden Durchbruch auf der Oberseite und ließ die Aktie in den dreistelligen Bereich klettern. Durch ein Ende der zurückliegenden Konsolidierung dürfte hierdurch unmittelbares Kurspotenzial geschaffen worden sein, zunächst in den Bereich von 121,40 und längerfristig bis auf 159,20 Euro. Ein sehr vielversprechendes Setup für längerfristig orientierte Anleger, die auf der Suche nach günstigen Halbleiterperlen sind. Auf der Unterseite dürfte erst ein Wiedereintritt in den vorherigen Seitwärtsmodus Korrekturrisiken auf 88,10 und darunter in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 79,90 Euro schaffen. Misslingt an diesen Preisniveaus eine Stabilisierung, müssten Abschläge sogar auf 66,60 Euro zwingend einkalkuliert werden.

1. Long-Einstieg auf aktuellem Niveau von 101,20 Euro , Stopp unter 84,80 Euro platzieren. Kursziele 121,40/159,20 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Elmos Semiconductor SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU45DL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,92 - 2,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 81,1611 Euro Basiswert: Elmos Semiconductor SE KO-Schwelle: 81,1611 Euro akt. Kurs Basiswert: 101,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 121,40 Euro Hebel: 4,58 Kurschance: + 80 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0F1N Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,29 - 2,56 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 124,3679 Euro Basiswert: Elmos Semiconductor SE KO-Schwelle: 124,3679 Euro akt. Kurs Basiswert: 101,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 3,96 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.