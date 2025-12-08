    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Netflix

    Wo liegen die wichtigsten Auffangniveaus?

    Der weltweit größte Streaminganbieter Netflix übernimmt für insgesamt 82 Mrd. US-Dollar die TV- und Filmstudios sowie die Streaming-Sparte von Warner Bros Discovery. Dem müssen allerdings erst noch unterschiedliche Kartellbehörden zustimmen, nicht nur in den Vereinigten Staaten. In einer ersten Reaktion gaben Papiere von Netflix nach, die von Warner Bros Discovery konnten dagegen ein sattes Kursplus verbuchen. Dennoch verspricht sich Netflix durch den Zusammenschluss positive Effekte und sprach sogar von möglichen Preissenkungen bei den Abos. Eine solche Investition will aber auch irgendwie finanziert werden, weshalb eventuell genau das Gegenteil eintreten könnte.

    Technisch glänzt Netflix derzeit durch eine seit Ende Juni anhaltende Korrektur, die mittlerweile in den sechsten Monat geht. Auch liegt in der Aktie ein Aufwärtstrendbruch zugrunde, der eine Ausweitung des Abverkaufs erahnen lässt. Aber genau ein solches Szenario würde sich an den markantesten Unterstützungen mittel- bis langfristig für einen Long-Einstieg anbieten. Erste Auffangpunkte findet Netflix bei 93,58 und darunter im Bereich von 82,00 US-Dollar vor. Im Worst-Case-Szenario müsste mit einem Abschlag sogar auf die 2021er-Hochs bei 70,10 US-Dollar gerechnet werden. All die genannten Preisniveaus sollten daher auf mögliche Trendwechsel untersucht werden. Investoren, die auf fallende Kurse setzen möchten, können sich dagegen den im Anschluss vorgestellten Turbo-Put-Optionsschein etwas näher ansehen.

    Trading-Strategie:

    1. Long-Positionen um 93,578 und 80,00 US-Dollar nach Bodenbildung prüfen. Kursziele bei 149,78/162,74 US-Dollar. Stopp 7 Prozent unter Einstiegsniveau

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Netflix Inc. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 106,98 // 116,73 // 126,71 // 134,12 US-Dollar
    Unterstützungen: 97,74 // 93,58 // 88,74 // 82,36 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DQ84PL Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 18,31 - 18,32 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 78,8791 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc.
    KO-Schwelle: 78,8791 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 100,24 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 4,70 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU4SMR Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 17,40 - 17,41 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 120,2421 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc.
    KO-Schwelle: 120,2421 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 100,24 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 4,94 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    Verfasst von Ingmar Königshofen
