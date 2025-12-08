BARCLAYS stuft Schott Pharma auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 28 auf 15 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. 2026 werde ein Übergangsjahr für den Pharmazulieferer von Spezialverpackungen, schrieb Pallav Mittal am Freitagnachmittag. Handelnde Personen änderten sich und das Umfeld bleibe schwierig - vor allem bei den Glasspritzen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 16,68EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 07:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Pallav Mittal
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Pallav Mittal
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte