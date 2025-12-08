Hoenle Gruppe verbessert Betriebsergebnis vor Abschreibungen im Geschäftsjahr 2024/25 auf 5,8 Mio. EUR

Die Hoenle Gruppe veröffentlicht heute vorläufige und ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25. Demnach lagen die Umsatzerlöse mit 93,7 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 98,7 Mio. EUR. Die Investitionszurückhaltung im Maschinen- und Anlagenbau sowie die Zurückhaltung im Automobilbereich wirkten sich auf die Geschäftsentwicklung der Business Units Curing und Adhesive Systems der Hoenle Gruppe spürbar aus.

Gilching (IRW-Press/08.12.2025) - * Ein schwaches Marktumfeld sowie Maßnahmen zur Neuorganisation führten zu einem Umsatzrückgang von 98,7 Mio. EUR auf 93,7 Mio. EUR * Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von 3,0 Mio. EUR (bereinigt 5,5 Mio. EUR) auf 5,8 Mio. EUR verbessert werden * Die Zahlen liegen damit im oberen Bereich der zuletzt kommunizierten Guidance * Umsatz und Ergebnis sollen im neuen Geschäftsjahr moderat steigen

Kostensenkungsmaßnahmen, Effizienzverbesserungen und ein veränderter Produktmix zeigen Wirkung und führten dazu, dass die Ergebnisse auch bei einem niedrigeren Umsatzniveau verbessert werden konnten. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg von 3,0 Mio. EUR (bereinigt 5,5 Mio. EUR) auf 5,8 Mio. EUR.

Ausblick

Das Marktumfeld der Hoenle Gruppe bleibt von einer erhöhten Unsicherheit geprägt. Geopolitische Spannungen sowie eine verhaltene Investitionsneigung in einzelnen Kundensegmenten beeinflussen die Visibilität.

Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025/26 bei im Wesentlichen stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen moderaten Umsatzanstieg auf 95 Mio. EUR bis 105 Mio. EUR.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) der Hoenle Gruppe wird im Korridor von 6 Mio. EUR bis 9 Mio. EUR erwartet. Am unteren Ende des Korridors spiegelt sich ein Szenario mit anhaltend verhaltener Nachfrage wider, während das obere Ende des Korridors von einer spürbaren Belebung der Projektaktivitäten ausgeht.

Diese Prognose beruht insbesondere auf der Annahme, dass es zu keiner wesentlichen Eskalation der geopolitischen Lage kommt und die internen geplanten Maßnahmen zur Kostenreduzierung, Effizienzsteigerung sowie Projektrealisierung wie vorgesehen umgesetzt werden.

Sollten sich diese Annahmen wesentlich ändern, wird der Vorstand die Prognose überprüfen und – sofern erforderlich – anpassen.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024/25 wird am 30.01.2026 veröffentlicht und kann dann im Internet unter https://www.hoenle.com/de/investoren/publikationen/ eingesehen werden.

Über Hoenle

Die Hoenle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hoenle Gruppe entwickelt mit 600 Beschäftigten innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hoenle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

Hoenle AG

Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching

Deutschland

Peter Weinert

+49 8105 2083 173

peter.weinert@hoenle.de

www.hoenle.de

DE0005157101 (Aktie)

Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Die Dr.Hoenle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 6,94EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.