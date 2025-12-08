Kirkstone Metals beantragt IP und Bohrgenehmigung für das Projekt Key Lake Road

8. Dezember 2025 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kirkstone“) (TSXV: KSM, FWB: VO0) freut sich, die Einreichung eines Antrags für die Exploration 2026 im Uranprojekt Key Lake Road im Norden von Saskatchewan, südlich der Mine Key Lake, bekannt zu geben. Das Unternehmen beantragt eine Genehmigung für 6,2 Kilometer Linienabschnitt für die induzierte Polarisationsuntersuchung in der DD Zone, die am 25. November 2025 bekannt gegeben wurde (siehe Pressemitteilung hier) , sowie für 30 Bohrplattformen für ein anschließendes Bohrprogramm in der DD Zone und der Highway Zone.

Das Unternehmen überprüft, kompiliert und interpretiert weiterhin die historischen Explorationsdaten zu diesem Projekt mit dem Ziel, die Risiken der Ziele DD und Highway Zone vor Beginn der Bohrungen so weit wie möglich zu minimieren.

Clive Massey, President und CEO, kommentierte: „Unsere Anträge auf Bohrgenehmigungen für unser Projekt Key Lake im Athabasca-Becken spiegeln sowohl unser Vertrauen in das Potenzial des Projekts als auch unser Engagement für eine verantwortungsvolle, gemeinschaftsbezogene Exploration wider. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, die Zukunft einer sauberen und zuverlässigen Kernenergie zu unterstützen.“

Die DD Zone wurde erstmals Mitte der 2000er Jahre von Forum Uranium identifiziert und zeichnet sich durch eine nord-südlich verlaufende Verwerfung aus, die mit der Wollaston-Mudjatik Transition Zone („WMTZ“) übereinstimmt, dem primären geologischen Merkmal, das die Uranmineralisierung in den historischen und produzierenden Uranminen auf der Ostseite des Athabasca-Beckens kontrolliert.

Frühere Prospektionen und mehrfache Bohrkampagnen bei der DD Zone haben durchgehend eine hoch anomale Uranmineralisierung identifiziert. Zu den Highlights zählen:

- DD-01 mit Werten bis zu 1250 ppm Uran auf 0,25 m in einer Tiefe von 157,75 m-158 m1

- DD-15 mit herausragenden anomalen Werten von 155 ppm Nickel, 664 ppm Kupfer und 159 ppm Blei1

- DD-03, 16, 19 und 21, die in der Nähe einer Gesteinsprobe mit 6150 ppm Uran niedergebracht wurden, verzeichneten herausragende Uranwerte in Höhe von 761 ppm sowie Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Bleiwerte im Bereich von 200 bis 300 ppm1