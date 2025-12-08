Hyundai Mobis errichtet zusätzlichen SW-Forschungs- und Entwicklungsstandort in Bengaluru, Indien

Nach der Gründung des integrierten Forschungs- und Entwicklungszentrums in Hyderabad Anfang dieses Jahres baut das Unternehmen nun ein eigenständiges Softwarezentrum in der IT-Stadt Bengaluru auf.

Gewinnung weiterer hochkarätiger lokaler Software-Talente zur Stärkung der Rolle des indischen Forschungs- und Entwicklungszentrums... Eröffnung einer spezialisierten Niederlassung zur Diversifizierung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

Bengaluru beherbergt zahlreiche indische Kunden... Die Niederlassung wird Kernkomponenten entwickeln, die auf globale Kunden zugeschnitten sind, darunter Infotainment-Systeme

SEOUL, Südkorea, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) gab am 8. bekannt, dass es eine spezialisierte Software-Forschungsniederlassung in Bengaluru, Indiens IT-Zentrum, gegründet hat. Das Unternehmen plant, diesen Standort als spezialisierte Software-Forschungsniederlassung neben seinem bestehenden integrierten Forschungs- und Entwicklungszentrum in Hyderabad zu betreiben, das Anfang dieses Jahres gegründet wurde, und verfolgt damit eine duale Forschungs- und Entwicklungsstrategie, die den regionalen Besonderheiten Rechnung trägt.

Bengaluru liegt im Südwesten Indiens und ist die Verwaltungshauptstadt des Bundesstaates Karnataka. Die Stadt beherbergt ein florierendes Software-Ökosystem, das globale IT-Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen umfasst. Hyundai Mobis hat sich Berichten zufolge für Bengaluru entschieden, das für seine hervorragende Softwareentwicklungsumgebung bekannt ist, nachdem das Unternehmen potenzielle zusätzliche Standorte in ganz Indien geprüft hatte, um den wachsenden Bedarf an Software-Forschung und -Entwicklung zu decken.

Die Einrichtung dieser auf die regionalen Besonderheiten zugeschnittenen spezialisierten Forschungsbasis zielt auch darauf ab, Spitzenkräfte zu gewinnen. Indiens vielfältige Sprachen, Kulturen und Talentpools variieren je nach Region erheblich und werden stark von den lokalen Industrien beeinflusst. Auch globale Automobilhersteller und Automobilzulieferer tendieren dazu, Niederlassungen in den großen indischen Städten zu betreiben.

Hyundai Mobis berücksichtigte auch die Konzentration vieler indischer Kunden in Bengaluru. Durch den Betrieb einer Niederlassung dort erwartet das Unternehmen, seine globale Wettbewerbsfähigkeit bei Aufträgen zu verbessern, indem es ein System einrichtet, um schnell auf lokale Kundenanfragen reagieren zu können.