JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1500 auf 1700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei GSK erwartet Analyst Richard Vosser bis 2030 eher maues Wachstum, wie er in seinem Ausblick auf die europäische Pharmabranche für 2026 vom Montag schrieb. Er favorisiert unter den großen Konzernen Astrazeneca, Novartis und Bayer./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 20,62EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 15

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

