JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 230 auf 350 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Dank des erfolgreichen Brustkrebsmittels Giredestrant hätten sich die Wachstumsaussichten der Schweizer gebessert, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 333,1EUR auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 230
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
