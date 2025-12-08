RBC stuft Heidelberg Materials auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Heidelberg Materials angesichts des nahezu erreichten Kursziels von 233 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Kurzfristig sieht Analyst Anthony Codling nach der starken Outperformance der Baustoffaktien zunächst kaum Kurstreiber mehr, wie er am Montag schrieb./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:44 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 217,3EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.



