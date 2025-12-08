Helvetia Versicherungen Deutschland / Helvetia Baloise bündelt Stärken ...

Dr. Jürg Schiltknecht, Vorstandsvorsitzender Helvetia Baloise Deutschland, betont das große Potenzial des Zusammenschlusses: "Helvetia und Baloise blicken in Deutschland jeweils auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. Nun schaffen wir einen neuen, starken Player im deutschen Versicherungsmarkt mit dem Ziel, einen hohen Mehrwert für unsere Vertriebspartner:innen, Kundinnen und Kunden zu schaffen. Sie profitieren von einem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie deutlich mehr Präsenz am Markt, denn Helvetia Baloise kann nun noch attraktivere Lösungen in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Vermögen aus einer Hand anbieten. In unseren Fokus-Sparten werden wir ein Top 10 Maklerversicherer und mit über 700 Exklusivvermittlern in ganz Deutschland vertreten sein."

Helvetia Baloise bündelt Stärken und steigert Präsenz am deutschen Markt Bad Homburg (ots) - Der rechtliche Vollzug des Zusammenschlusses der Helvetia Holding AG und der Baloise Holding AG vom 5. Dezember 2025 markiert den Beginn eines neuen Kapitels für zwei traditionsreiche Schweizer Versicherungsunternehmen. In Deutschland hat Helvetia Baloise rund drei Millionen Kunden, über 700 Exklusivvermittler und eine Top-Position als Maklerversicherer.

Die neue gemeinsame Organisationsstruktur von Helvetia Baloise Deutschland ist bereits auf allen Ebenen finalisiert. Das Führungsteam besteht neben Dr. Jürg Schiltknecht als Vorstandsvorsitzendem aus Dr. Barbara Ries, Vorständin Leben & Interne Dienste, Christoph Willi, Vorstand Nichtleben, Burkhard Gierse, Vorstand Finanzen & Kapitalanlagen, Dr. Matthias Hilgert, Vorstand IT & Integration, und Kirsten Granzer, Vorständin Human Resources.



Der bisherige Versicherungsschutz sowie alle Verträge der Kundinnen und Kunden bleiben unverändert bestehen. Helvetia und Baloise werden weiterhin mit den bestehenden Marken und Produktportfolien auftreten. Der neue Markenauftritt von Helvetia Baloise soll am 15. April 2026 im Rahmen des Capital Markets Day vorgestellt werden. Die Harmonisierung der Produktlandschaften erfolgt ab Mai 2026 für Makler und ab Juli 2026 für den Exklusivvertrieb.

Weitere Informationen



https://ots.de/VxMMnJ



Über Helvetia Baloise Deutschland



Helvetia Baloise zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. In Deutschland setzen sich rund 2.000 Mitarbeitende täglich dafür ein, rund 3 Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten - von Privatpersonen und KMU bis zu internationalen Konzernen. Mit Hauptsitz in Bad Homburg und Standorten in Frankfurt, Hamburg, Bremen, Karlsruhe und Nürnberg sowie bundesweiten Vertriebspartnern ist Helvetia Baloise in Deutschland flächendeckend präsent und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit vertriebspartnerorientierter Ausrichtung.



Haftungsausschluss



Dieses Dokument wurde von der Helvetia Baloise Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Baloise Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Baloise Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Baloise Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Baloise Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:



Helvetia Baloise Deutschland

Unternehmenskommunikation

+49 (0)6172 13 3281

mailto:presse@helvetia-baloise.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/120985/6174260 OTS: Helvetia Versicherungen Deutschland



