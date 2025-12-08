JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 500 auf 350 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spezialist für Diabetes- und Abnehmpräparate dürfte bei den Volumina von Preissenkungen in den USA profitieren, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb. Er gab aber zu Bedenken, dass seine Schätzungen für die Dänen deutlich unter dem Marktkonsens liegen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 41,52EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 500
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
