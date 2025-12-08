JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA von 155 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Darmstädter blieben unterbewertet - sowohl verglichen mit der Life-Science- als auch mit der Halbleiterkonkurrenz, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 121,0EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 08:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 155

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



