BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1050 Euro auf "Outperform" belassen. Nach ungerechtfertigt herben Kursverlusten sollten die Aktien des Großküchenausrüsters nun das Schlimmste hinter sich haben, schrieben die Analysten in dem am Montag vorliegenden Kommentar./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:42 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 628,5EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1050

Kursziel alt: 1050

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



