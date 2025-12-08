BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1050 Euro auf "Outperform" belassen. Nach ungerechtfertigt herben Kursverlusten sollten die Aktien des Großküchenausrüsters nun das Schlimmste hinter sich haben, schrieben die Analysten in dem am Montag vorliegenden Kommentar./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 628,5EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1050
Kursziel alt: 1050
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1050
Kursziel alt: 1050
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
