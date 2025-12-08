BERNSTEIN RESEARCH stuft Dürr auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Anlagenbauers für die Auto- und für die Möbelindustrie seien niedrig bewertet, schrieben die Analysten am Montag. Zudem seien die Wachstumsaussichten der Branche gut./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 20,35EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.
