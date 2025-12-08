RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Die starke Umsatzdynamik des Brillenkonzerns sei gut untermauert, schrieb Piral Dadhania in dem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:15 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 301,5EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 08:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

