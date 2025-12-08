RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Die starke Umsatzdynamik des Brillenkonzerns sei gut untermauert, schrieb Piral Dadhania in dem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 301,5EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 08:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
