    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Streaming-Monopol?

    1053 Aufrufe 1053 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump: Netflix-Warner-Deal steht vor Regierungsprüfung

    Trump kündigt an, den Netflix-Warner-Deal genau prüfen zu lassen, und warnt, der wachsende Streaming-Gigant könne zu mächtig werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump prüft Netflix-Warner-Deal auf Wettbewerbsrisiken.
    • Netflix könnte Streaming-Marktanteil erheblich steigern.
    • Deal könnte bis zu 18 Monate intensiv geprüft werden.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Streaming-Monopol? - Trump: Netflix-Warner-Deal steht vor Regierungsprüfung
    Foto: Netflix Media

    US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag bekräftigt, dass die geplante 83-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Bros. durch den Streaming-Giganten Netflix einer umfassenden Regierungsprüfung unterzogen wird.

    "Netflix hat einen sehr großen Marktanteil", sagte Trump. "Wenn sie Warner Bros. hinzunehmen, steigt dieser Anteil erheblich. Das könnte ein Problem sein."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Long
    94,76€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 14,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    108,43€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 13,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Aussagen des Präsidenten kommen nur zwei Tage nach Bekanntgabe des Mega-Deals, in dessen Rahmen Netflix große Teile des Warner-Bros.-Discovery-Konzerns übernehmen will – einschließlich der traditionsreichen Filmstudios und der Streaming-Plattform HBO Max.

    Netflix auf dem Weg zum Streaming-Monopol?

    Sollte die Transaktion genehmigt werden, würde Netflix schlagartig zur dominierenden Kraft im globalen Streaming-Markt aufsteigen. Branchenanalysten schätzen, dass ein vereinigtes Netflix-Warner-Konglomerat bis zu ein Drittel des weltweiten On-Demand-Konsums in westlichen Märkten kontrollieren könnte.

    Schon heute ist Netflix der dominierende Anbieter im US-Streamingmarkt. Nach Daten des Analyseunternehmens Antenna verfügte Netflix im Oktober über rund 69 Millionen zahlende Abonnenten in den USA – fast dreimal so viele wie HBO Max. Zusammen mit Amazon Prime Video bildet Netflix das Schwergewicht im Abonnement-Streaming.

    Trump: "Ich werde in die Entscheidung involviert sein"

    Trump bestätigte außerdem, dass er sich persönlich an der Prüfung des Deals beteiligen wolle. "Das ist etwas, worüber auch die Ökonomen entscheiden werden – aber ich werde involviert sein", sagte der Präsident.

    Er fügte hinzu, dass er kürzlich Netflix-Co-CEO Ted Sarandos im Oval Office empfangen habe. "Ich habe Ted getroffen. Ich halte ihn für fantastisch. In der Geschichte Hollywoods gibt es fast niemanden, der erreicht hat, was er erreicht hat", lobte Trump, verglich Sarandos sogar mit MGM-Mitgründer Louis B. Mayer. Trotz des Lobes warnte der Präsident vor einer möglichen Wettbewerbsverzerrung.

     

    Regulierungsrisiken und Milliardenstrafe bei Scheitern

    Sowohl das Justizministerium (DOJ) als auch die Federal Trade Commission (FTC) sollen bereits in Gespräche mit den beteiligten Unternehmen eingebunden sein.

    In den eingereichten Unterlagen verpflichtete sich Netflix, eine Vertragsstrafe von 5,8 Milliarden US-Dollar zu zahlen, falls die Transaktion an kartellrechtlichen oder rechtlichen Hürden scheitern sollte. Branchenbeobachter rechnen mit einer intensiven Prüfung, die bis zu 18 Monate dauern könnte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Streaming-Monopol? Trump: Netflix-Warner-Deal steht vor Regierungsprüfung Trump kündigt an, den Netflix-Warner-Deal genau prüfen zu lassen, und warnt, der wachsende Streaming-Gigant könne zu mächtig werden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     