AKTIE IM FOKUS
Klöckner & Co schnellen mit Übernahme-Gesprächen nach oben
- Klöckner & Co: Aktienkurs um 22% auf 7,39 Euro gestiegen.
- Übernahmeverhandlungen mit Worthington Steel bestätigt.
- Salzgitter-Aktien profitieren, UBS stuft auf "Buy" hoch.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine etwaige Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co hat am Montag den Aktienkurs nach oben schießen lassen. In der Spitze ging es auf Tradegate um 22 Prozent nach oben auf 7,39 Euro. Das wäre im Xetra-Handel der höchste Stand seit Anfang April. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 17 Prozent auf 7,10 Euro.
Klöckner & Co bestätigte am Samstagabend Verhandlungen mit dem US-Konzern Worthington Steel über ein Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten Unternehmens. Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers, hieß es.
Die Aktien von Salzgitter stiegen am Montag um 2,6 Prozent. Der Stahlhersteller könnte mit seinem Segment Stahlhandel mittelbar von den Gesprächen über eine Übernahme von Klöckner & Co. profitieren. Die Sparte Handel trug in den ersten neun Monaten etwa 30 Prozent zum Salzgitter-Umsatz bei und könnte nun höher bewertet werden.
Zudem stuften die Experten der Schweizer Bank UBS die Salzgitter-Aktie auf "Buy" hoch./bek/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 38,58 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +19,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 775,06 Mio..
Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -23,27 %/+2,30 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Kloeckner - KC0100 - DE000KC01000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kloeckner. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Da bin ich ja mal gespannt: Loh hat die letzten Aktien bei seinem Uebernahmeangebot zu 9,80 Euro gekauft, das sollte also seine Schmerzgrenze sein. Damals hat er zu 9,8 allerdings nur bis 40% aufstocken koennen, heisst den anderen Aktionaeren war das noch zu wenig. Aber vielleicht sind die ja inzwischen weichgekocht. Beim Wert von Kloeckner sollte man auch nicht ganz vergessen, was das Unternehmen in letzter Zeit alleine fuer Zukaeufe ausgegeben hat.
Bislang hat die Aktie roundabout 1 Euro zugelegt, von rd. 6 Euro auf 7 Euro; da geht sicherlich noch mehr, glaube nicht, das Loh unter 8 - 9 Euro seine Anteilsscheine hergibt
EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen zu einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot durch Worthington Steel, Inc.
EQS Group · 06.12.2025, 18:08 Uhr
EQS-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen zu einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot durch Worthington Steel, Inc.
06.12.2025 / 18:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte, wonach die Gesellschaft mit Worthington Steel, Inc. Verhandlungen zu einem möglichen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für alle Aktien der Klöckner & Co SE führt und Worthington Steel, Inc. eine Due Diligence Prüfung durchführt.