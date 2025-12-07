Einsparungen könnten Kurs heben!

Der Traum vom Metaverse verliert an Glanz. Laut einem Bericht plant Meta, bis zu 30 Prozent der Mittel für virtuelle Welten zu kürzen. Diese Technologie galt einst als Zukunft des Unternehmens und war 2021 der Grund für die Umbenennung von Facebook in Meta. Am Donnerstag letzter Woche stieg die Meta-Aktie im frühen Handel in New York um rund vier Prozent. Einige Analysten und Investoren fordern seit Langem, dass Meta-Chef Mark Zuckerberg sich von den Produkten von Reality Labs trennt. Diese Abteilung bindet weiterhin erhebliche Ressourcen, erzielt jedoch kaum nennenswerte Einnahmen. Die Metaverse-Gruppe ist Teil von Reality Labs, der Meta-Sparte, die sich auf langfristige Investitionen wie Virtual-Reality-Headsets (VR) und Augmented-Reality-Brillen (AR) konzentriert. Seit Anfang 2021 hat diese Gruppe Verluste von mehr als 70 Milliarden US-Dollar verzeichnet.

Der Aktienkurs von Meta Platforms markierte am 4. November 2022 ein partielles Tief bei 88,09 US-Dollar. Ab diesem Zeitpunkt hat sich der Aktienkurs stetig nach oben entwickelt. Der langfristige Aufwärtstrend ist am 1. Februar 2023 gestartet und ist mit Ausnahme von zwei Fehlausbrüchen nach unten immer noch intakt. Der erste Durchbruch unter die 200-Tage-Linie geht auf den von Donald Trump sogenannten Liberation Day zurück. Der zweite Ausbruch erfolgte am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, aufgrund enttäuschender Quartalszahlen. Mitte November stoppte der Kursrückgang, wobei sich bis Freitag letzter Woche auf kurzfristiger Basis eine Aufwärtssequenz ausgebildet hat. Mitte der aktuellen Woche werden die neuen US-Leitzinsen bekannt gegeben. Die Marktteilnehmer gehen zu 86,2 Prozent von einer Zinssenkung im Ausmaß von 25 Basispunkten aus. Eine Zinssenkung könnte den Märkten neuen Schub verleihen. Der Kurs von Meta könnte in diesem Fall die 200-Tage-Linie nachhaltig überwinden und den übergeordneten Aufwärtstrend fortsetzen. Langfristig ist bei dieser „Fallhöhe“ aber Vorsicht geboten, nachdem die schnelle Abschätzung über die Kennzahl PEG (Price/Earnings to Growth Ratio) für die Jahre 2025 bis 2027 zu hohe Werte annimmt. Für 2027 wird das PEG auf 2,21 geschätzt, was innerhalb der letzten 10 Jahre einen Rekord nach oben darstellt.

Fazit Der Aktienkurs von Meta konnten sich in den vergangenen Tagen wieder etwas vom Kurseinbruch aufgrund enttäuschender Quartalszahlen erholen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MM3CKM) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der Meta Platforms, Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,25 profitieren. Das Ziel sei bei 796,25 US-Dollar angenommen (2,41 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 576,89 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,52 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM3CKM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,35 – 1,36 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 515,14 US-Dollar Basiswert: Meta Platforms, Inc. KO-Schwelle: 515,14 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 673,42 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,41 Euro Hebel: 4,25 Kurschance: + 77 Prozent Quelle: Morgan Stanley

