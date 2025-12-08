AI21 Labs und Fnac Darty schließen Partnerschaft, um die KI-Transformation im Einzelhandel voranzutreiben

PARIS, FR UND TEL AVIV, IL / ACCESS Newswire / 8. Dezember 2025 / AI21 Labs, ein wegweisender KI-Entwickler und weltweit führender Anbieter von Unternehmens-KI, gab eine strategische Partnerschaft mit Fnac Darty bekannt, einem der führenden Einzelhändler Europas mit einem Netzwerk aus Online- und stationären Geschäften. Die Zusammenarbeit ist eine wegweisende Initiative im Rahmen der langfristigen Wachstumsstrategie von Fnac Darty und positioniert AI21 als strategischen Partner für die Einführung von KI in allen operativen Bereichen des Unternehmens. Die Partnerschaft unterstützt den kürzlich von Fnac Darty angekündigten Strategieplan „Beyond Everyday“, dessen Schwerpunkt auf der Beschleunigung des Übergangs des Unternehmens von einem produktbasierten Modell zu Dienstleistungen und Abonnements liegt, wobei der After-Sales-Bereich (Kundendienst) im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht.

Der erste Anwendungsfall wird sich auf den After-Sales-Service konzentrieren – einen geschäftskritischen Bereich für Fnac Darty und einen Eckpfeiler seiner kundenorientierten Strategie. Jedes Jahr wenden sich Millionen von Kunden mit Geräteproblemen an das Unternehmen. Derzeit haben die Techniker von Fnac Darty keine andere Möglichkeit, als diese Fälle manuell zu prüfen und zu versuchen, sie aus der Ferne zu lösen, was häufig zu kostspieligen Hausbesuchen und dem Vorab-Bestellen von Ersatzteilen führt.

Fnac Darty und AI21 werden Maestro, die Agent-Entwicklungsplattform von AI21, einsetzen, um die Entwicklung zuverlässiger Wissensagenten in großem Maßstab zu beschleunigen und Fnac Darty in die Lage zu versetzen, seinen Technikern ein einzigartiges Support-System zur Verfügung zu stellen. Maestro wird historische und Echtzeitdaten analysieren, um erste Lösungen vorzuschlagen, Fehler zu reduzieren, Durchlaufzeiten zu verkürzen und unnötige Hausbesuche zu minimieren. Langfristig ist es das Ziel, den Lösungsprozess vollständig zu automatisieren und so jährlich Einsparungen in Millionenhöhe zu erzielen.